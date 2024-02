Les jurés du Fifo succombent à la violence de Port-Moresby

Kaugere est un bidonville parmi les plus déshérités de Port-Moresby. Encore plus qu’ailleurs dans la capitale de la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’insécurité et la criminalité sont la norme. Le fils d’Albert Muri, l’entraîneur de rugby, a été tué par la police ; son frère moisit en prison, condamné à vie. C’est dans cet univers désespéré que Stephen Dupont, crinière et barbe blondes, a osé poser sa caméra. Filmé à hauteur d’homme, Kaugere, the place where no one enters est un documentaire coup de poing d’une heure tout rond qui a cueilli le jury à l’estomac au point de lui valoir la récompense suprême, le grand prix du jury. " Ce prix, c’est celui de la PNG ", a sobrement commenté le réalisateur australien en remerciant la patronne des jurés, l’autrice-réalisatrice néo-zélandaise Bryar Grace-Smith.

Privé de Prix du public

Du fait d’une météo obstinément revèche qui a privé le Fifo de spectateurs deux jours durant, il n’a pas été décerné de prix du public. Le nombre de suffrages exprimés était insuffisant pour être significatif. De ce fait, deux prix spéciaux ont été décernés.

Première à monter sur scène, l’équipe de Circle of silence est aussi originaire du pays-continent. Sur fond de " cold case ", l’assassinat toujours sans coupable un demi-siècle après de cinq journalistes australiens lors de la guerre civile au Timor Leste, ce documentaire est surtout l’histoire de la quête personnelle de l’épouse de l’un d’entre eux sur le chemin d’une insaisissable vérité.

C’est le récit d’une autre obstination, la recherche d’absolu du navigateur (entre autres) américain William Albert Robinson, qui a valu à Denis Pinson et Paul Manaté l’autre prix spécial du jury. Sur la base des très riches archives en possession d’une de ses filles, William Albert Robinson, la dernière traversée a le mérite de ne rien cacher de la grandeur d’âme – son engagement contre la filariose – comme des errements sentimentaux d’un personnage aussi magnétique que dérangeant. A noter que la productrice, Cathy Marconnet, a Nouméa pour port d’attache.

Le retour des spectateurs

Avant ce dénouement, les spectateurs s’étaient rués en nombre sur les billets. Il faut dire qu’après deux jours d’interdiction de séjour dus à la menace météorologique, les amateurs étaient en manque. En échange de 1 000 francs, les boulimiques avaient la possibilité de voir jusqu’à cinq films ; et certains ont relevé le défi, équipés d’un léger pique-nique et d’un plaid, histoire de lutter contre les effets à long terme de la climatisation.

Dernier documentaire projeté dans l’après-midi, Eloi Machoro, itinéraire d’un combattant a eu droit à une belle salve d’applaudissements. En l’absence du réalisateur Éric Bauducel, qui serait de nouveau en tournage sur le sol calédonien, c’est à Frédérique Machoro, nièce d’Eloi et journaliste en Polynésie qu’ont été adressées les questions du public.

Avant le baisser de rideau final, lundi soir (à Nouméa), le Fifo 2024 propose ce week-end une programmation mêlant les occasions de (re) voir les œuvres primées et différentes rediffusions. Une fois de plus, la pluie et le gris devraient s’inviter au programme ; mais peut-être s’agit-il, pour les organisateurs, d’une bonne nouvelle, enfin ! Faute de plaisirs nautiques, les Polynésiens pourraient être tentés de prendre plus nombreux la direction du centre culturel.

L’édition numéro 22 du festival du film océanien aura lieu du 31 janvier au 9 février 2025, ont révélé les organisateurs.