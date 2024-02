Le cinéma MK2 va changer de nom

Il ne faudrait bientôt plus parler du cinéma MK2 de Dumbéa. Le multiplexe de 14 salles, ouvert en décembre 2021 à Koutio, va en effet changer de nom dans les prochaines semaines pour s’appeler Origin cinéma. Une décision de la société KTR, en charge de son exploitation, qui fait suite à "notre accession à une entière liberté de programmation cinématographique et artistique depuis le 3 janvier 2024", date à laquelle la collaboration entre KTR et la franchise MK2 a pris fin.

"Politique d’écologie culturelle"

Cette nouvelle appellation reprend l’intitulé du café-restaurant de produits bios et locaux installé au rez-de-chaussée du cinéma, l’Origin café, et est inspirée de la fresque de Valérie Newland et Valentin Béchade réalisée sur la façade du multiplexe. Ce nom symbolise également la "volonté de devenir un lieu emblématique de la culture calédonienne, favorisant le divertissement et le rêve aussi bien que les débats, l’éveil et la découverte", poursuit la société KTR dans un communiqué.

Côté programmation, des accords ont été négociés avec les distributeurs de films. "Origin cinéma poursuivra sa politique d’écologie culturelle dont les 3 piliers sont la jeunesse, le respect de la terre et du vivant et le combat contre les violences."

En 2023, le MK2 de Dumbéa a enregistré 300 000 entrées.