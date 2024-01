Les films de science-fiction font leur festival à Dumbéa

Du 1er au 15 février, plus de 60 salles de cinéma et de médiathèques de France, dont le MK2 de Dumbéa, participent aux Mycéliades, le festival de films qui entend "faire vivre la science-fiction". Le thème de cette édition : les voyages, qui vous feront faire un bond dans le passé avec à l’affiche E.T., Terminator ou encore un "marathon" Retour vers le futur.