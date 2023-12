La bibliothèque Bernheim provisoire ouvre ce mardi

La bibliothèque Bernheim a fermé ses portes le 1er octobre 2022 pour un vaste chantier de reconstruction officiellement lancé il y a un mois. En attendant sa réouverture, prévue en 2026, les 5 000 abonnés du lieu devront se contenter d’une bibliothèque provisoire.

Installé dans l’ancien magasin Villa, rue Anatole-France, juste au-dessus de la place des Cocotiers, l’espace de 370 m2 ouvrira ses portes ce mardi 5 décembre, à partir de 11 heures.

10 000 documents disponibles

Près de 10 000 documents ont été transférés et seront disponibles et empruntables. La bibliothèque temporaire sera ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 11 heures à 14 heures, et le samedi, de 9 heures à 14 heures.

Elle dispose d’un espace jeunesse pour les enfants et adolescents de 0 à 17 ans, d’un espace adulte avec une vingtaine de places assises ainsi que de quatre postes informatiques à des fins de formation, de recherche documentaire et d’information scientifique et technique, sous réserve d’être adhérent de la bibliothèque. Par ailleurs, l’espace dispose d’un accès wifi gratuit.