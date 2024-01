Une virtuose de la musique polynésienne en demi-finale de l’émission Prodiges

Prodiges fête ses 10 ans cette année. Et dans cette dixième édition du télécrochet produit par Endemol et présenté par Faustine Bollaert figure une jeune virtuose de la musique polynésienne, Lylia Aymain, qui concourt dans la catégorie chant pour la deuxième demi-finale, qui sera diffusée le jeudi 28 décembre (le 29 en Calédonie), à 21h10 sur France 2.

Lylia "chante depuis toujours" du jazz, de la soul et de la pop. Toutefois, pour Prodiges, la jeune artiste a choisi le chant lyrique, une technique vocale pour laquelle elle a également opté pour les Voix des Outre-mer en 2022.

"Je suis fière du travail que j’ai accompli"

Aux côtés de Fabrice Di Falco, chanteur lyrique qui l’a inscrite à Prodiges, Lylia s’entraîne à interpréter "la chanson de soprano la plus difficile" : Casta diva de Vincenzo Bellini. C’est avec ce morceau que la jeune chanteuse va tenter de convaincre le jury, composé de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste Gautier Capuçon et de la soprano Julie Fuchs. "Je suis fière de moi et du travail accompli durant ces mois de préparation. Il faut se rendre compte de tous les efforts et aussi prendre du plaisir, car c’est le plus important. Il faut chanter parce qu’on aime cela", confie-t-elle.





Lylia n’oubliera "jamais cette expérience". La lycéenne ressort "grandie" avec un bagage musical plus riche qu’auparavant. "J’ai appris beaucoup de choses, notamment à mieux chanter le lyrique. Prodiges est un réel tremplin, pas simplement pour gagner, mais également pour se faire connaître, pour l’expérience, pour le partage et pour l’amour de la musique", nous fait-elle part.

Un avenir prometteur

À seulement 14 ans, Lylia, scolarisée au collège-lycée Lamennais à Papeete, a un parcours musical aussi hétéroclite que celui d’une artiste de renom. Avec deux singles (It’s me sorti en 2020 et Le soleil sorti en 2022) et deux clips vidéos, elle a été finaliste de l’émission Les Voix d’Outre-mer et nommée aux Tiare Music Awards 2022. Aujourd’hui, la jeune artiste est bien décidée à porter sa carrière à l’international.

Mais avant, "je veux d’abord avoir mon baccalauréat", dit-elle déterminée. Passionnée par la musique, elle se prédestine à des études de musicologie. Créative et sensible au monde qui l’entoure, elle écrit et compose durant son temps libre. "J’ai beaucoup de compositions au placard que je dois peaufiner. Je me tâte à faire un petit album très prochainement", conclut-elle.