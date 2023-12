Le mentaliste Fabien Olicard est de retour sur le Caillou

Après trois dates à guichets fermés en 2019, le mentaliste aux plus de 2 millions d’abonnés sur Youtube revient en Nouvelle-Calédonie. Les 1er, 2 et 3 mai prochains, Fabien Olicard montera sur la scène du Théâtre de l’île où il jouera Archétypes, son nouveau one man show dans lequel il invite les spectateurs à découvrir quelle sorte de mentaliste ils sont.