Un nouveau site internet dédié aux films calédoniens

Documentaire ou fiction, l’offre audiovisuelle en Nouvelle-Calédonie s’est considérablement étoffée et améliorée en quelques années. Mais encore fallait-il pouvoir le valoriser. C’est désormais chose faite à travers le nouveau site internet filmsennouvellecaledonie.nc, officiellement lancé par le gouvernement, ce mardi.

Réalisée en collaboration avec les associations de producteurs calédoniens, cette plateforme vise à promouvoir l’ensemble des films produits sur le Caillou.

Un catalogue qui donne un aperçu, notamment à travers les bandes originales, mais qui n’est donc pas une plateforme de visionnage des œuvres.

Rayonner à l’international

Cette vitrine du savoir-faire local en la matière est notamment destinée aux diffuseurs et aux programmateurs du pays et étrangers. Objectif : donner une meilleure visibilité aux productions calédoniennes pour leur permettre de rayonner à l’échelle nationale, régionale et même internationale. "Cette plateforme était indispensable à la mise en valeur des œuvres calédoniennes, des compétences locales et de nos atouts comme terre de tournage ", résume Yoann Lecourieux, membre du gouvernement en charge de l’audiovisuel.

Une filière qui pèse plus d’un milliard de francs

La filière audiovisuelle et cinématographique calédonienne compte aujourd’hui 165 professionnels actifs, quarante sociétés de production et génère un chiffre d’affaires estimé à 1,3 milliard de francs. "Ces indicateurs sont la preuve d’un secteur d’activité porteur qui participe notamment à la promotion du patrimoine local, à la dynamisation de la production artistique, ainsi qu’au rayonnement et à la valorisation de la Nouvelle-Calédonie en Métropole et à l’étranger", estime le gouvernement.