État-province Sud : seize opérations et 10 milliards de francs inscrits au contrat de développement

La nouvelle génération 2024-2027 du contrat de développement entre l’État et la province Sud a été signée par Gérald Darmanin, Marie Guévenoux et Sonia Backès, mercredi au phare Amédée. Les opérations inscrites traiteront de l’aménagement durable, de la solidarité, de la cohésion sociale et de la jeunesse.