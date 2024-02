La CCI alerte sur une importante hausse d’entreprises en difficulté

"La situation est grave, souligne d’emblée David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Les indicateurs économiques sont tous dans le rouge. La mise en sommeil de KNS est le coup de grâce, mais la situation nous interpellait déjà bien avant."

Ces derniers mois, les acteurs économiques ont dressé le constat de difficultés croissantes et généralisées pour les entreprises calédoniennes. Des observations confirmées par les chiffres : les liquidations judiciaires ont bondi de 21 % entre 2022 et 2023, autant que les défaillances d’entreprises (+21,3 %). "On le voit, les boutiques ferment, les locaux commerciaux en vente se multiplient…", poursuit David Guyenne.

Un numéro vert

La preuve d’un contexte économique qui pèse fortement sur les entreprises du Caillou. "Il n’y a jamais eu le rebond post-Covid espéré. On constate aussi le manque d’attractivité de la Nouvelle-Calédonie : en 2023 on perd encore 3 600 personnes." Ajoutés à "une inflation et une baisse du pouvoir d’achat", ces éléments participent au manque de rentabilité des entreprises. "Il fallait réagir", lâche le président de la CCI. La chambre consulaire a donc décidé de renforcer son dispositif d’aide aux entreprises en difficulté, nommé Cap relance, en créant notamment un numéro vert (05 03 03). Cinq conseillers, experts en gestion, répartis entre Koné, Poindimié et Nouméa répondront aux entrepreneurs inquiets.

Un outil mis en place pour inciter ces derniers à "anticiper". Selon la CCI, les entrepreneurs sont encore trop nombreux à réagir tardivement. "Ils doivent se rapprocher de professionnels dès l’apparition des premières difficultés", insiste Philippe Reuter, bâtonnier et avocat, lui aussi témoin d’une explosion du nombre de liquidations judiciaires sur le territoire. "Toutes les entreprises doivent, aujourd’hui, se poser la question de leur capacité à faire face à leurs créances", reprend David Guyenne. Un "autodiagnostic" essentiel pour engager, si nécessaire, des démarches et trouver des solutions. "Avant la cessation de paiements, les entreprises ont 75 % de chance de s’en sortir. Après, ça tombe à 20 %", illustre le président de la CCI.

Soutien psychologique

Les dispositifs d’accompagnement juridiques et financiers sont nombreux et varient en fonction du degré de difficultés. La Chambre de commerce et d'industrie mobilise avocats, experts-comptables et banquiers pour aider les entreprises à sortir de la crise. "Il faut toutefois que les chefs d’entreprise osent venir nous voir", enjoint Jean-Malo Villejiquel, expert-comptable. Une requête appuyée par Éric Wiard, directeur général délégué de BCI. "La banque doit être associée le plus rapidement possible à ces situations difficiles. Bien souvent, on vient nous voir quand c’est déjà trop tard, mais notre volonté c’est de trouver des solutions. Il ne faut pas avoir peur de son banquier."

Le soutien peut aussi être psychologique. Depuis 2017, l’Apesa vient en aide aux chefs d’entreprise en détresse et leur consacre une cellule psychologique. "On sait que pour un gérant, son entreprise, c’est son bébé, remarque Betty Levanqué, président de l’association. Mais ça ne peut pas valoir une vie."