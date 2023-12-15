Communication, tourisme, GPME...  les résultats de BTS du second groupe

Les noms des élèves reçus au second groupe du brevet de technicien supérieur et qui figurent ci-dessous sont extraits du site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
LECHANTEUR Mareva Leta Admis
POITHILI Irina Odette Esetra Admis
BOAWE Lohan Arthis Abi Admis
LOLOU Rose Alikihéha Admis
TAUKOLO Laimanu Rosa Ilda Cinderella Nolwen Tala Admis
VELAYOUDON Keynia Ketsia Admis
ANGEXETINE Carinne Bernadette Admis
MOH PAAN Audrey Katia Admis
PULUIUVEA Ilahau Leakehe Amelia Admis
RONEICE Mathilde Koko Admis
TUKUMULI Theresa Admis
WALLEPE Thomasine Anieva Chantal Admis
ZOHUNE Merryl Zanako Admis
CHEN-SAN Mau-Thai Nathan Admis
DELAPLANE Emmanuel Victorian Benji Admis
SOEKARJAN Shean Anota Carlo Admis
BARRERE Shannon Ginette Admis
TAUMAU Oceane Heianuanua Admis
BODMER Chloe Thalia Admis
EURISOUKE Fabiola Caroline Souké Admis
KATRAWA Carole Zana Donatienne Admis
PAITA Renza Glenda Shetu Admis
WILD Angel Yves Karmidi Admis
KOUATHE Alexandra Jacinthe Admis
PIME Naïgel Fabrice Admis
ELE-HMAEA Honezi Vincent Admis
LATAI Wesley Feofaaki Randall Admis
DJOEWARI Nicolas Xavier Suprianto Admis
BOOENE Charles Gabriel Faaone Admis
OMEI Jules Kalene Admis
TAUKAFAULI Faihala Seleone William Admis
WABEALO Laurie Hegi Colette Admis
DE BRUGADA VILA Estelle Christiane Marie Admis
OLSEN DIT LUTAFU Ornella Loana Ofaina Admis
TOKE Nolowen Admis
WATURU Ismaël Ainil Admis
COQUAN Taïna Elsa Aréré Tatiana Admis
BAUD Victor Jacques Admis
CINEDRAWA Simon Waharene Admis
MOTO WAYA Madeleine Sihajé Suzanne Admis
NAAOUTCHOUE Heïdga Maria Pwicëmwâ Admis
OLLIVIER Elodie Loanna-Juanita Mou Admis
PASSIL Glen Emerick Wakape Admis
POBATTY Romyna Kimberley Caroll Admis
SOERIA Emmanuelle Sélemana Admis
TUAFATAIDITHUE Océane Raina Atuhinavé Admis
WANEUX Yvonne Aimée Jeanne Admis
LECOURIEUX Maël Jacques Admis
MEAOU Julien Admis
NEOERE Lucien Admis
TUFELE Mickaël Admis
WATURU Jordan Driéné Admis
KADDOUR Julie Nell Admis
POITCHILI Marie-Anne Odile Admis
SAKILIA Alizé Méune Admis
TUI Matthieu Pierre-Jean Admis
WAUTE Emelie Wakatra Admis
ARSAPIN Hadrien Mickael Marie Admis
AVIA Angel Marie-Paule Céline Admis
HMAZUN Lylyz Forsythia Sala Admis
HUKANE Linia Wahnaea Admis
REYI Chanone Leslie Madeleine Admis
ROUVOUNE Corrie Marguerite Admis
SEFA Reika Salome Admis
VAOTOA Rudy Dominico Admis
ITONE Elanie Admis
TAMOLE Marie-Catherine Admis
OUAMAMBARE Emma Jeanne Admis
Les élèves qui souhaitent connaître leurs notes peuvent les découvrir ici (se munir de son identifiant et de son mot de passe).