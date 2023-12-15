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     Accueil >  Education >  Enseignement >  Nouvelle Calédonie >  Communication, tourisme, GPME...  les résultats de BTS du second groupe
  • Communication, tourisme, GPME...  les résultats de BTS du second groupe
    LNC | Crée le 15.12.2023 à 14h51 | Mis à jour le 15.12.2023 à 14h51
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    Les résultats de BTS du second groupe sont consultables dans les établissements et sur le site du vice-rectorat. Photo LNC
    Conseil et commercialisation des solutions techniques, économie sociale familiale, gestion des transports et logistique associée... retrouvez ci-dessous la liste des étudiants en BTS  qui ont été reçus au second groupe dans 18 formations.

    Les noms des élèves reçus au second groupe du brevet de technicien supérieur et qui figurent ci-dessous sont extraits du site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

    Conseil et commercialisation de solutions techniques

    LECHANTEUR Mareva Leta Admis

    POITHILI Irina Odette Esetra Admis

    Économie sociale familiale

    BOAWE Lohan Arthis Abi Admis

    LOLOU Rose Alikihéha Admis

    TAUKOLO Laimanu Rosa Ilda Cinderella Nolwen Tala Admis

    VELAYOUDON Keynia Ketsia Admis

    Services et prestations des secteurs sanitaire et social

    ANGEXETINE Carinne Bernadette Admis

    MOH PAAN Audrey Katia Admis

    PULUIUVEA Ilahau Leakehe Amelia Admis

    RONEICE Mathilde Koko Admis

    TUKUMULI Theresa Admis

    WALLEPE Thomasine Anieva Chantal Admis

    ZOHUNE Merryl Zanako Admis

    Gestion des transports et logistique associée

    CHEN-SAN Mau-Thai Nathan Admis

    DELAPLANE Emmanuel Victorian Benji Admis

    SOEKARJAN Shean Anota Carlo Admis

    Management en hôtellerie-restauration option B : Management d'unité de production culinaire

    BARRERE Shannon Ginette Admis

    TAUMAU Oceane Heianuanua Admis

    Métiers des services à l'environnement

    BODMER Chloe Thalia Admis

    EURISOUKE Fabiola Caroline Souké Admis

    KATRAWA Carole Zana Donatienne Admis

    PAITA Renza Glenda Shetu Admis

    WILD Angel Yves Karmidi Admis

    Systèmes numériques option A : Informatique et réseaux

    KOUATHE Alexandra Jacinthe Admis

    PIME Naïgel Fabrice Admis

    Étude et réalisation d'agencement

    ELE-HMAEA Honezi Vincent Admis

    LATAI Wesley Feofaaki Randall Admis

    Assistance technique d'ingénieur

    DJOEWARI Nicolas Xavier Suprianto Admis

    Bâtiment

    BOOENE Charles Gabriel Faaone Admis

    OMEI Jules Kalene Admis

    TAUKAFAULI Faihala Seleone William Admis

    WABEALO Laurie Hegi Colette Admis

    Communication

    DE BRUGADA VILA Estelle Christiane Marie Admis

    OLSEN DIT LUTAFU Ornella Loana Ofaina Admis

    TOKE Nolowen Admis

    WATURU Ismaël Ainil Admis

    Comptabilité et gestion

    COQUAN Taïna Elsa Aréré Tatiana Admis

    Gestion de la PME

    BAUD Victor Jacques Admis

    CINEDRAWA Simon Waharene Admis

    MOTO WAYA Madeleine Sihajé Suzanne Admis

    NAAOUTCHOUE Heïdga Maria Pwicëmwâ Admis

    OLLIVIER Elodie Loanna-Juanita Mou Admis

    PASSIL Glen Emerick Wakape Admis

    POBATTY Romyna Kimberley Caroll Admis

    SOERIA Emmanuelle Sélemana Admis

    TUAFATAIDITHUE Océane Raina Atuhinavé Admis

    WANEUX Yvonne Aimée Jeanne Admis

    Maintenance des systèmes option A : Systèmes de production

    LECOURIEUX Maël Jacques Admis

    MEAOU Julien Admis

    NEOERE Lucien Admis

    TUFELE Mickaël Admis

    WATURU Jordan Driéné Admis

    Management commercial opérationnel

    KADDOUR Julie Nell Admis

    POITCHILI Marie-Anne Odile Admis

    SAKILIA Alizé Méune Admis

    TUI Matthieu Pierre-Jean Admis

    WAUTE Emelie Wakatra Admis

    Négociation et digitalisation de la relation client

    ARSAPIN Hadrien Mickael Marie Admis

    AVIA Angel Marie-Paule Céline Admis

    HMAZUN Lylyz Forsythia Sala Admis

    HUKANE Linia Wahnaea Admis

    REYI Chanone Leslie Madeleine Admis

    ROUVOUNE Corrie Marguerite Admis

    SEFA Reika Salome Admis

    VAOTOA Rudy Dominico Admis

    Support à l'action managériale

    ITONE Elanie Admis

    TAMOLE Marie-Catherine Admis

    Tourisme

    OUAMAMBARE Emma Jeanne Admis

    Les élèves qui souhaitent connaître leurs notes peuvent les découvrir ici (se munir de son identifiant et de son mot de passe).

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