Communication, tourisme, GPME...  les résultats de BTS du second groupe

Les noms des élèves reçus au second groupe du brevet de technicien supérieur et qui figurent ci-dessous sont extraits du site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

Conseil et commercialisation de solutions techniques

LECHANTEUR Mareva Leta Admis

POITHILI Irina Odette Esetra Admis

Économie sociale familiale

BOAWE Lohan Arthis Abi Admis

LOLOU Rose Alikihéha Admis

TAUKOLO Laimanu Rosa Ilda Cinderella Nolwen Tala Admis

VELAYOUDON Keynia Ketsia Admis

Services et prestations des secteurs sanitaire et social

ANGEXETINE Carinne Bernadette Admis

MOH PAAN Audrey Katia Admis

PULUIUVEA Ilahau Leakehe Amelia Admis

RONEICE Mathilde Koko Admis

TUKUMULI Theresa Admis

WALLEPE Thomasine Anieva Chantal Admis

ZOHUNE Merryl Zanako Admis

Gestion des transports et logistique associée

CHEN-SAN Mau-Thai Nathan Admis

DELAPLANE Emmanuel Victorian Benji Admis

SOEKARJAN Shean Anota Carlo Admis

Management en hôtellerie-restauration option B : Management d'unité de production culinaire

BARRERE Shannon Ginette Admis

TAUMAU Oceane Heianuanua Admis

Métiers des services à l'environnement

BODMER Chloe Thalia Admis

EURISOUKE Fabiola Caroline Souké Admis

KATRAWA Carole Zana Donatienne Admis

PAITA Renza Glenda Shetu Admis

WILD Angel Yves Karmidi Admis

Systèmes numériques option A : Informatique et réseaux

KOUATHE Alexandra Jacinthe Admis

PIME Naïgel Fabrice Admis

Étude et réalisation d'agencement

ELE-HMAEA Honezi Vincent Admis

LATAI Wesley Feofaaki Randall Admis

Assistance technique d'ingénieur

DJOEWARI Nicolas Xavier Suprianto Admis

Bâtiment

BOOENE Charles Gabriel Faaone Admis

OMEI Jules Kalene Admis

TAUKAFAULI Faihala Seleone William Admis

WABEALO Laurie Hegi Colette Admis

Communication

DE BRUGADA VILA Estelle Christiane Marie Admis

OLSEN DIT LUTAFU Ornella Loana Ofaina Admis

TOKE Nolowen Admis

WATURU Ismaël Ainil Admis

Comptabilité et gestion

COQUAN Taïna Elsa Aréré Tatiana Admis

Gestion de la PME

BAUD Victor Jacques Admis

CINEDRAWA Simon Waharene Admis

MOTO WAYA Madeleine Sihajé Suzanne Admis

NAAOUTCHOUE Heïdga Maria Pwicëmwâ Admis

OLLIVIER Elodie Loanna-Juanita Mou Admis

PASSIL Glen Emerick Wakape Admis

POBATTY Romyna Kimberley Caroll Admis

SOERIA Emmanuelle Sélemana Admis

TUAFATAIDITHUE Océane Raina Atuhinavé Admis

WANEUX Yvonne Aimée Jeanne Admis

Maintenance des systèmes option A : Systèmes de production

LECOURIEUX Maël Jacques Admis

MEAOU Julien Admis

NEOERE Lucien Admis

TUFELE Mickaël Admis

WATURU Jordan Driéné Admis

Management commercial opérationnel

KADDOUR Julie Nell Admis

POITCHILI Marie-Anne Odile Admis

SAKILIA Alizé Méune Admis

TUI Matthieu Pierre-Jean Admis

WAUTE Emelie Wakatra Admis

Négociation et digitalisation de la relation client

ARSAPIN Hadrien Mickael Marie Admis

AVIA Angel Marie-Paule Céline Admis

HMAZUN Lylyz Forsythia Sala Admis

HUKANE Linia Wahnaea Admis

REYI Chanone Leslie Madeleine Admis

ROUVOUNE Corrie Marguerite Admis

SEFA Reika Salome Admis

VAOTOA Rudy Dominico Admis

Support à l'action managériale

ITONE Elanie Admis

TAMOLE Marie-Catherine Admis

Tourisme

OUAMAMBARE Emma Jeanne Admis

Les élèves qui souhaitent connaître leurs notes peuvent les découvrir ici (se munir de son identifiant et de son mot de passe).