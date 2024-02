Les chiffres clés de la rentrée scolaire 2024

63 495 élèves attendus

Ce lundi, 63 495 élèves reprennent le chemin du lycée, du collège ou de l’école en Nouvelle-Calédonie. Dans le détail, ils sont 25 520 scolarisés dans le premier degré public (écoles maternelles et élémentaires) et 22 270 dans le second degré public (collèges et lycées). Du côté du privé, ils sont 6 860 dans le premier degré, 8 380 dans le second degré et enfin 465 dans le privé hors contrat.

Des effectifs qui continuent de chuter. En 2024, la Nouvelle-Calédonie marque une baisse de 1 % par rapport à l’année dernière, comme depuis environ 10 ans. Soit près de "3 500 élèves en moins" depuis 2014, note Romain Capron, directeur de l’éducation de la Nouvelle-Calédonie. La situation ne devrait pas s’arranger. Les prévisions indiquent une chute de plus de 3 000 élèves d’ici 2030, en particulier dans le premier degré.

49,3 % en filière générale et technologique

L’affectation post-3e est un moment décisif dans la scolarité d’un élève. L’orientation des jeunes Calédoniens varie au fil des ans, avec une augmentation marquée du nombre d’élèves se dirigeant vers une filière professionnelle ces dernières années. Ainsi, ils sont cette année 2 150 élèves à avoir été affectés en seconde générale et technologique (49,3 %), 1 458 en seconde professionnelle (33,4 %) et 751 en première année de CAP (17,2 %). En 2021, ils étaient 55,7 % en filière générale et technologique et seulement 10,4 % en première année de CAP, qui a donc connu un bond de presque 7 points en deux ans.

80 % de réussite aux bacs

La proportion de bachelier a explosé en trente ans. Ils n’étaient que 19 % de jeunes Calédoniens à parvenir jusqu’à ce diplôme en 1990, contre 66,5 % aujourd’hui. Par ailleurs, les résultats augmentent considérablement. C’est le cas notamment pour le baccalauréat général, passé de 92,9 % à 93,8 % de réussite ainsi que le baccalauréat technologique (de 80,1 % à 81,5 %). Toutefois, les chiffres sont en baisse pour le baccalauréat professionnel, qui a marqué entre 2022 et 2023 une chute de trois points. Cela amène le taux de réussite de l’ensemble des bacs à 80,7 %. Ces résultats cachent cependant des disparités, notamment de genre : les filles réussissent "bien mieux" que les garçons. C’est un des axes de travail fixés par le gouvernement et le vice-rectorat.

6 milliards de francs

En 2023, la Nouvelle-Calédonie a alloué une enveloppe de 5,6 milliards de francs en investissement et en fonctionnement à l’éducation, consacré au second degré public et à l’enseignement privé, le premier degré étant la compétence des provinces. Il est en hausse cette année, et vient d’être fixé lors du vote du budget au Congrès à 6 milliards de francs pour 2024. "C’est le poste budgétaire le plus important de la Nouvelle-Calédonie", s’est félicitée Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement chargée de l’enseignement.