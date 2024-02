Pas de tenue commune imposée à la rentrée dans les écoles de la province Sud

Pour la première fois depuis 2017, les élèves des écoles maternelles et élémentaires en province Sud ne seront pas obligés de faire leur rentrée vêtus de la tenue commune. Rien à voir avec un éventuel abandon du dispositif, mais simplement la conséquence d’un retard de livraison liée à la "défaillance du prestataire" Teeprint, en 2023, obligeant la province Sud à réattribuer le marché public. Les opérations de vente et de commande sont temporairement suspendues et devraient reprendre dans le courant du mois de février. Ainsi, les polos, les tee-shirts et les chapeaux ne seront disponibles qu’en avril. D’ici là, "les enfants pourront venir dans des vêtements de leur choix jusqu’aux prochaines petites vacances", qui débuteront le 30 mars.

Et nul besoin de les habiller aux couleurs habituelles de l’établissement, souligne la province Sud, qui conseille des "vêtements de tous les jours". "La tenue commune ne doit pas être la cause de dépenses imprévues pour les familles."

Instauré en 2017 dans les écoles de la province Sud, ce dispositif consiste à la vente d’un "pack" de 5 800 francs composé de neuf vêtements : cinq polos, deux tee-shirts, une polaire et un chapeau. Des vêtements "allégés et adaptés au climat chaud".