Le permis de chasse sera bientôt obligatoire aux Loyauté

Quand entre en vigueur la réglementation ?

C’est une petite révolution sur les îles Loyauté. La province informe sa population que le permis de chasser devient obligatoire sur son territoire à partir du 1er mars.

Les démarches administratives pour procéder à la demande d’obtention d’un permis sont donc désormais possibles auprès de la collectivité.

Où effectuer les démarches ?

Pour Maré, à la Direction générale des services de Maré à La Roche ou par téléphone au 45.44.00,

Pour Ouvéa, à la Direction générale des services d’Ouvéa ou par téléphone au 45.52.50,

Pour Lifou, à la direction de l’environnement ou par téléphone au 45.51.69,

Depuis Nouméa, à la Direction Générale des services de Nouméa ou par téléphone au 28.18.26.

Pour la réception des demandeurs, les bureaux seront ouverts, du lundi au vendredi, aux heures habituelles de l’administration.

Quels documents fournir ?

Une déclaration sur l’honneur attestant de sa capacité, de non-inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de non-condamnation.

Une copie d’une pièce d’identité.

Une attestation d’assurance.

Une photo d’identité.

Quel risque en cas de non-respect de la législation ?

Toutes personnes contrôlées par les autorités compétentes en situations de chasse irrégulières sont susceptibles d’être punies de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

Combien de temps est-il valable ?

Le permis de chasser est délivré à titre gratuit. Il est valable un an et non cessible.