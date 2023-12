La pêche aux crabes de palétuvier est interdite à compter de ce vendredi 1er décembre

Deux mois de répit pour les crabes de palétuvier afin de respecter leur période de reproduction. L’objectif est simple : préserver la ressource en lui laissant le temps de se renouveler. Depuis ce vendredi 1er décembre, la pêche, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, l’achat, la détention et la consommation des crabes de palétuviers sont interdits. Et ce jusqu’au 31 janvier inclus. Autrement dit, leur pêche est de nouveau possible dès le 1er février, date correspondant également à la réouverture de la saison des picots rayés.

Contrôles et amendes salées

"En cas d’infraction en matière de produits de la mer détenus et/ou vendus, les mis en cause s’exposent à de lourdes sanctions pénales", indique par exemple le code de l’environnement de la province Sud. Les amendes peuvent atteindre 2,5 millions de francs et des contrôles seront menés par les gardes nature jusqu’au 31 janvier.

Pour mémoire, en dehors de cette période d’interdiction, la pêche des crabes mous et de ceux d’une taille est inférieure à 14 cm est, elle, proscrite tout au long de l’année.