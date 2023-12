Quand des professionnels du tourisme deviennent les protecteurs du lagon

"C’est une aide inestimable que vous nous apportez", a salué Françoise Suve, élue provinciale, face aux nouveaux ambassadeurs du lagon présents mardi soir, au Centre des activités nautiques, à l’occasion de la remise de leur diplôme. Ils sont 37 en tout à avoir reçu ce titre, décerné par la province Sud, au terme de cinq sessions de formation organisées à Nouméa, Bourail et l’île des Pins en 2023.

Le dispositif, lancé en 2018 avant d’être mis en veille en raison de la crise sanitaire, vise à former des professionnels du tourisme et du nautisme qui s’engagent, par la suite, à valoriser et à protéger le patrimoine naturel qui les entoure. Leur rôle se concentre en particulier sur la sensibilisation et la prévention de leur clientèle, dont les comportements peuvent parfois avoir des conséquences désastreuses sur l’environnement. "On compte sur vous pour rappeler la réglementation à vos clients et faire en sorte qu’elle soit respectée", a insisté Françoise Suve.





"Des gardes nature et des scientifiques ont dispensé les formations, qui ont surtout permis de leur apprendre la manière d’adresser les messages de prévention", présente Dominique Le Poul, pilote du programme pour la province Sud. Depuis cette année, la formation est intégrée au programme de professionnalisation des acteurs du tourisme (PPAT).

"Énormément de connaissances"

Lilian Blanco fait partie de la nouvelle promotion. Le gérant de l’Auberge du pêcheur, à Nessadiou, a pris part à deux journées de formation depuis le début de l’année. Il en est ressorti avec "énormément de connaissances supplémentaires" pour sensibiliser une clientèle "déjà très intéressée par ces sujets environnementaux". "Ça nous apporte des éléments pour mieux leur répondre", souligne Lilian Blanco.

"Cette formation, elle ferait du bien à tous ceux qui prennent la mer", pense Morgan Pflumio. Lui loue depuis un an Le Taka, un trawleur de 18 mètres "unique sur le territoire". À chaque sortie en mer, "je prends trente minutes pour évoquer ce qu’on peut faire et ne pas faire dans le lagon". Les quelques heures de formation qu’il a suivies devraient enrichir ses instructions.





Les nouveaux ambassadeurs du lagon ont profité de la remise des diplômes pour signer une charte d’engagement édictée par la province Sud. Pour conserver et renouveler ce titre, ils devront passer, tous les deux ans, une remise à niveau.