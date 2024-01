Une tortue verte échouée et secourue à Déva

Le week-end du Nouvel an, un employé du Sheraton a découvert une tortue verte échouée sur la plage de Déva, mais toujours en vie. Le salarié a alors eu le réflexe de contacter l’association locale Bwärä tortues marines qui a réussi à prendre en charge comme il se doit l’animal.

Et ce, grâce à la participation de ses bénévoles à une formation organisée par la province Sud, en septembre dernier, sur le " réseau d’échouage ". Des sessions qui ont pour but d’apprendre à savoir quoi faire et comment réagir face à ces phénomènes d’échouage qui se produisent régulièrement sur le Caillou.





Une fois les premiers soins prodigués, l’association a contacté les gardes nature qui ont ensuite fait appel à un vétérinaire. Verdict : la tortue souffre d’une occlusion intestinale. L’animal a ensuite été transporté à l’Aquarium des Lagons où le personnel tente actuellement de le soigner naturellement, (avec de l’huile de paraffine).

La hausse des températures de l’eau en cause ?

Au fil de leur croissance, le régime alimentaire des tortues vertes évolue. Lorsqu’elle atteint la majorité sexuelle, vers l’âge de 5 ans, cette espèce, jusque-là omnivore, devient herbivore. Un changement qui est une période à risque pour l’animal, notamment à cause du dérèglement climatique.

"La hausse de la température de l’eau, qui ralentit le système digestif des tortues vertes, augmente ce risque d’occlusion", précise la province Sud, qui espère que l’animal sera prochainement remis sur pied afin d’être relâché en mer.