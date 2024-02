Un nouveau "guide des paysages" pour découvrir autrement le Grand Sud

Pourquoi la terre du Sud a-t-elle cette couleur rouge si caractéristique ? Comment les dolines, ces trous d’eaux cristallins qui affleurent de nulle part, se sont-elles formées ? Quelles sont les spécificités des nombreux lacs qui parsèment la zone ? Quelles végétations et quels animaux peuplent tel ou tel écosystème ?

Voilà un panel des nombreuses questions auxquelles répond l’ouvrage En balade au fil des eaux. Un nouveau guide illustré, édité par la province Sud, dédié aux différents paysages des zones humides du Grand Sud.

Cartes, schémas, anecdotes, photos… Cet ouvrage de 74 pages regorge d’informations vulgarisées afin de rendre les sciences naturelles accessibles au plus grand nombre. Disponible en ligne sur le site de la province, de nouvelles impressions de ce guide, en vue d’une commercialisation "à prix coûtant" sont sérieusement envisagées d’ici la fin de l’année.

"Comprendre ce que les gens voient lors de leur balade"

"Cette approche est intéressante car un paysage représente notre perception de l’environnement, c’est ce qui nous fait ressentir des émotions. L’idée de ce livre c’est donc de permettre aux gens de mieux comprendre ce qu’ils voient lorsqu’ils se baladent dans la région, explique Hélène Charpentier, du service de gestion des aires protégées à la province Sud. Cette petite région a une grande diversité de paysages très originaux. On y retrouve notamment des vestiges de l’histoire géologique du Gondwana. Le Grand Sud est également très riche pour son histoire liée à la mine et à l’agroforesterie qui ont marqué le paysage, tout comme la construction du barrage qui a créé ces décors de lacs artificiels emblématiques."





Au fil des pages, le lecteur apprend ainsi à "lire" un paysage, en comprenant comment il est façonné par le temps et par l’homme. Et ce, avec des focus sur les trois grandes zones naturelles de la région : le parc provincial de la rivière Bleue, le lac de Yaté et enfin le vaste territoire de la plaine des Lacs, encore méconnue.

"Cette zone est souvent moins explorée alors qu’il y a énormément de coins de baignade, des dolines, pléthore de cascades, etc. Le choix est vaste et infini pour tous les niveaux tant pour des sorties en famille que pour des sorties sportives, assure Hélène Charpentier, qui espère que ce guide redorera le blason des zones humides du Grand Sud. Notre objectif, c’est d’apporter un regard neuf sur ces écosystèmes souvent mal considérés qui souffrent injustement d’une mauvaise image, soit de nid à moustiques, soit d’insalubrité en raison de ses marécages. Pourtant, ils offrent une richesse exceptionnelle en termes de biodiversité."

Bientôt deux nouveaux ouvrages ?

Pour ce faire, un deuxième tome dédié au patrimoine naturel est en préparation et devrait être livré dans le courant de l’année. Cet ouvrage abordera plus en détail les différentes espèces de faune et de flore qui peuplent ces écosystèmes ainsi que les menaces et les pressions qu’elles rencontrent.

Enfin, l’idée d’un troisième et dernier volet fait actuellement son bonhomme de chemin. Ce tome concernerait davantage le patrimoine culturel et immatériel du Grand Sud : l’utilisation des plantes dans la médecine et la pharmacopée, leurs symboliques pour les clans de la région, etc. Et ce, avec un même fil rouge : rendre accessible les savoirs au grand public.