Accident mortel de chasse, incendie à Ouégoa, Nouméa s’illumine… Les infos à retenir du week-end

Une fillette de 3 ans décède lors d’un coup de chasse

Le drame s’est produit dimanche, peu avant 10 heures, à Thio. Un homme, parti à la chasse avec ses enfants, a tiré accidentellement sur sa fille de trois ans. Il a tout de suite alerté les pompiers, qui n’ont pu que constater le décès de la petite fille. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. L’auteur du coup de feu a été placé en garde à vue et les témoins ont été auditionnés par la gendarmerie.

Un homme de 68 ans meurt après un malaise au volant

Un véhicule a fait une sortie de route, samedi vers 22 heures, à Saint-Michel. Au volant, un homme de 68 ans a été victime d’un malaise cardiaque. Les pompiers ne sont pas parvenus à la réanimer.

Incendie : des habitants évacués à Ouégoa

Un incendie s’est déclenché, samedi, près du village de Ouégoa. Plusieurs habitants ont dû être évacués alors que les flammes menaçaient leurs maisons. De nombreux feux de brousse ont eu lieu ce week-end dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. L’ensemble de la Grande Terre a été placé ce lundi matin en vigilance rouge risque extrême.

Quand la place des Cocotiers s’illumine





La Fête de la lumière a été officiellement lancée samedi soir, devant des milliers de Nouméens réunis pour l’occasion. Les 500 projecteurs et guirlandes lumineuses accrochés aux structures et aux arbres de la place des Cocotiers se sont allumés à 19h30. Ces illuminations seront visibles chaque soir, à partir de 19 heures, jusqu’au 31 décembre.

Houaïlou : les letchis à la fête





Comme chaque année, la commune de Houaïlou a célébré les letchis, samedi à la tribu de Gondé. Mais cette fois, le fruit chéri était de la partie. Après trois années de maigre production, le letchi est de retour en force en 2023. Si la production a été vendue dans la matinée, la fête s’est, elle, poursuivie jusqu’à 20 heures.

Ambiance de Noël à Dumbéa centre





Plus de 80 stands, des manèges et un grand sapin illuminé. Inauguré vendredi, le marché de Noël de Dumbéa centre organisé par Pacific Fair s’est poursuivi samedi, toute la journée. La médiathèque et le cinéma MK2 se sont mis au diapason en proposant des ateliers et des spectacles pendant les deux jours.

Le Mont-Dore célèbre les animaux





La ville du Mont-Dore organisait la deuxième édition de sa Fête des animaux, samedi, dans les jardins du centre culturel de Boulari. Une journée festive rythmée par de nombreuses animations et démonstrations (agility, dressage…). Des stands de sensibilisation et d’information sur le bien-être animal complétaient la fête.