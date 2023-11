Le collège James-Cook cambriolé deux fois en une semaine

Semaine noire, pour le collège et lycée international James-Cook. L’établissement privé bilingue situé à Auteuil, sur la commune de Dumbéa, a été la victime de deux cambriolages dans la même semaine.

Le premier a eu lieu dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 novembre. Une dizaine d’ordinateurs ont été dérobés et des vitres ont été brisées à coups d’extincteur. Le second s’est produit cette nuit.





Cette fois, c’est un coffre qui a été forcé à l'aide d'un pied de biche pour dérober l’argent qu’il contenait, collecté ces derniers mois par les élèves pour l’organisation du bal de fin d’année.

"Blasé et énervé"

Le préjudice s’élève à "environ trois millions de francs" pour les deux cambriolages, estime Nicolas Busiau, un des responsables de l’établissement. Quelques heures après avoir découvert la nouvelle intrusion, ce lundi, il se dit "autant blasé et énervé que content, finalement, d’avoir encore notre outil de travail et de pouvoir accueillir les élèves". Les 115 collégiens et lycéens auront cours normalement ce lundi.





Ces deux cambriolages s’inscrivent dans une série de plusieurs vols, ces dernières semaines, dans le quartier d’Auteuil. "C’est toujours la même bande, pense Nicolas Busiau. Ils arrivent à dix et ça dure quelques minutes." Le mode opératoire lui fait dire que ces derniers "connaissent les lieux qu’ils visitent". Dans le cas du collège et lycée international, "ils sont passés par la cafétéria, le seul endroit où il n’y a pas de caméra".

La direction de James-Cook s’est adressée aux auteurs des faits sur leur page Facebook, dans un message plein d’ironie, conclu par un conseil : "ce n’est pas la peine de revenir… vous nous avez tout pris !"