Une randonneuse blessée secourue par tyrolienne aux Koghis

Les pompiers de Dumbéa ont sollicité leurs collègues de Nouméa, mercredi, vers 18h15, pour un secours à personne qui nécessitait le déploiement d’une équipe spécialisée de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux.

Les effectifs de la Sécurité civile étant accaparés par les feux de forêt, seule la caserne de Nouméa disposait alors des compétences nécessaires pour évacuer une randonneuse, qui s’est blessée à la cheville sur l’un des sentiers de randonnée des Monts-Koghis, à Dumbéa.

Évacuation au Médipôle

Un site accidenté qui a rendu le transport de cette femme de 43 ans difficile. Les pompiers ont ainsi dû mettre en place plusieurs tyroliennes afin d’évacuer, en pleine nuit et en toute sécurité, la victime qui ne pouvait plus marcher.

Une fois arrivée à l’auberge des Koghis, la malheureuse a pu être évacuée au Médipôle. L’intervention s’est achevée vers 23h30.

Appel à la vigilance

Les pompiers tiennent par ailleurs à passer un message, en demandant aux Calédoniens de faire preuve de plus de vigilance et d'être bien équipés avant de s'engager dans de telles promenades. La victime portait seulement des claquettes au moment de cet accident, qui a mobilisé d'importants moyens et a légèrement blessé aux côtes un pompier au cours de l'intervention.