Nouméa : dix hectares de forêt incendiés et une voiturette brûlée

Après-midi chargée pour les pompiers de Nouméa, qui ont dû intervenir sur deux incendies simultanés. Le premier s’est déclenché vers midi, le long de la voie de dégagement est (VDE), en face du collège de Normandie. Une douzaine de soldats du feu ont été mobilisés. Ils sont parvenus à circonscrire les flammes et à protéger l’établissement, ainsi que la pépinière municipale et la gendarmerie, vers lesquelles les flammes se sont dirigées. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 16h30 et n’a occasionné aucun dégât matériel. Dix hectares de forêt sont toutefois partis en fumée.

Un second incendie est survenu, cette fois dans le sud de la capitale. Une voiturette, garée au pied de la Casa del Sole, à la baie des Citrons, a pris feu vers 14 heures, générant un important panache de fumée noire. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Aucun autre véhicule n’a été touché.