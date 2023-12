Un dock et plusieurs véhicules détruits dans un incendie à Ducos

Il était 5 heures, ce mercredi 20 décembre, quand les pompiers de Nouméa ont reçu l’alerte d’un incendie en cours à Ducos, rue Georges-Champion. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, un dock d’environ 300 m2 était déjà "complètement embrasé", raconte le commandant Géraldine Bourgoin, directrice du centre d’incendie et de secours de Nouméa.





La vingtaine de pompiers mobilisés sont venus à bout des flammes vers 7 heures. Le dock a été "détruit aux trois quarts" ainsi que la douzaine de véhicules d’occasion qu’il stockait. Les origines du sinistre ne sont, pour l’heure, pas connues.

Un désastre pour Sébastien Marty, locataire du dock détruit et gérant de la société All’Occasions, spécialisée dans le lavage et la vente de véhicules d’occasion. Alerté par un ami vers 5 heures de l’incendie en cours dans son dock, il est arrivé sur les lieux alors que les pompiers tentaient déjà de venir à bout des flammes. "J’ai tout perdu, je suis un peu au fond ce matin", se désole ce dernier. Sébastien Marty travaillait dans ce bâtiment depuis plus de cinq ans avec une personne qu’il avait embauché.