Casse-tête pour intervenir sur une voiture brûlée qui a complètement coupé la circulation au col de la Pirogue

Ce qui devait être une banale intervention pour les pompiers de Païta s’est transformé en véritable casse-tête. Ce mardi, les soldats du feu sont alertés de la présence d’un véhicule embrasé et abandonné sur le col de la Pirogue, dans le sens sud-nord, qui coupe la circulation sur cette voie.

Mais une fois les pompiers arrivés sur place, plusieurs véhicules, dont des camions, sont déjà bloqués, ce qui leur rend l’accès impossible avec leur véhicule. Les soldats du feu parviennent néanmoins à atteindre la voiture en flammes en déployant leur dévidoir puis en déroulant leurs tuyaux.

Col totalement fermé, remorqueur à contre-sens

Une fois le sinistre, qui n’a fait aucune victime, maîtrisé, la circulation a dû être également coupée dans le sens nord-sud, pour permettre au remorqueur de venir à contre-sens, en marche arrière afin de débarrasser la carcasse du col de la Pirogue, alors complètement fermé.

Un incident qui remet sur le devant de la scène la question de la pertinence des récents travaux de réfection et de sécurisation de cet axe, en cas d’accident impliquant du secours à personne ou même d’une simple panne de véhicule lourd.

"Deux heures d’intervention, c’est anormalement long"

"Il manque notamment une voie d’urgence pour que nous puissions intervenir et accéder autrement qu’à pied. Nous avions déjà soulevé ce problème aux services concernés quand on nous avait présenté ce chantier, explique Gwenval Cambon, le chef de corps de la caserne de Païta. Heureusement que cela s’est produit en pleine nuit car la journée, nous aurions eu des centaines de véhicules à devoir gérer avec la gendarmerie avec toutes les conséquences que cela entraîne. Nous avons mis deux heures pour terminer cette intervention, c’est un temps anormalement long pour un véhicule embrasé. Et c’est autant de temps durant lequel ces pompiers ne peuvent pas être déployés sur d’autres missions. Nous savions qu’il y avait un problème sur le col de la Pirogue, nous avons désormais un premier retour d’expérience pour de nouveau le signaler aux services concernés."