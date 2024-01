Feux en série à la tribu de Bangou

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les pompiers de Païta, qui ont une nouvelle fois été appelés, hier, mercredi, pour intervenir sur un incendie à la tribu de Bangou, vers 17 heures. Cette fois-ci, le feu sévit sur les hauteurs et ne menace pas d’habitation. Pour autant, compte tenu de la nature du relief, le sinistre est inaccessible.

Un hélicoptère bombardier d’eau de la Sécurité civile a ainsi été déployé, parvenant ce jeudi, à fixer et maîtriser ce feu de forêt qui a détruit cinq hectares. "Nous avons en revanche réussi à protéger une centaine d’hectares qui menaçaient de brûler, glisse un cadre de permanence. Nous traitons encore les lisières et il est trop tôt pour le déclarer éteint, d’autant plus que le vent devrait se lever au fil de la journée."

Une douzaine de pompiers et cinq engins sont actuellement déployés sur place.

Deuxième feu cette semaine

Une nouvelle fois, l'origine humaine du sinistre ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour rappel, les pompiers ont déjà lutté, mardi, contre un feu qui menaçait plusieurs habitations de la tribu, mais surtout du 11 au 14 décembre, contre un gros incendie qui a ravagé plus de mille hectares de végétation, nécessité l’activation du plan Orsec 2 et l’évacuation de 200 habitants.

Ce secteur est connu pour la récurrence des feux de forêt. En 2017 par exemple, un "gigantesque" sinistre avait déjà frappé la tribu, détruisant près de 2000 hectares de végétation.

Cette fin d’année 2023 est particulièrement touchée par les feux de Brousse. Le 14 décembre dernier, l’Observatoire de l’environnement publiait un premier bilan, estimant à 19 000 hectares les surfaces brûlées dans le pays depuis le 1er janvier, soit des chiffres proches de ceux de 2019.