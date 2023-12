Gendarme blessée à Bangou : deux auteurs présumés en détention provisoire

Dans un communiqué envoyé ce dimanche, le procureur de la République Yves Dupas annonce que "le parquet a ouvert une information judiciaire le samedi 9 décembre des chefs de violences suivies d’une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme et en réunion et violences sans incapacité de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique (en l’occurrence cinq gendarmes) commises à proximité de la tribu de Bangou à Païta le vendredi 1er décembre".

Ce soir-là, vers 22h20, la patrouille de gendarmerie de Païta est appelée pour intervenir à la tribu de Bangou suite à un différend familial. Sur place, une personne leur explique que son cousin, accompagné d’autres jeunes, vient de dégrader son compteur électrique et qu’elle et ses proches ont subi des insultes. Le tout dans un contexte tendu.

Plusieurs jets de pierre

A l’issue de leurs constatations, les gendarmes quittent les lieux. Et à environ 300 mètres de la maison de la personne, la voiture de la brigade subit plusieurs jets de pierre. L’une des pierres éclate une vitre du véhicule de service et atteint le visage d’une gendarme mobile, âgée de 28 ans, installée à l’arrière. La victime inconsciente et présentant le visage ensanglanté est immédiatement transportée au Médipôle. Son examen médical conclut à une lésion très sévère au niveau de la bouche, comprenant une section de la lèvre ainsi que des fractures dentaires concernant 7 dents, justifiant une incapacité totale de travail de 7 jours, sous réserve d’éventuelles complications.

"Les investigations menées avec détermination par les enquêteurs ont permis d’interpeller, jeudi, deux auteurs présumés, demeurant dans la tribu de Bangou, précise Yves Dupas. Il ressort de leurs auditions en garde à vue que le premier mis en cause, âgé de 20 ans, a reconnu avoir jeté deux pierres et atteint une vitre avant du véhicule. Après avoir indiqué qu’il avait agi avec le second mis en cause interpellé, il a fini par admettre que le groupe était constitué de quatre agresseurs dans ce caillassage."

Les investigations se poursuivent

Ce premier auteur présumé, déjà condamné en 2022 pour vol avec violence, a été mis en examen des chefs d’infractions susvisées et placé en détention provisoire.

Le second mis en cause, âgé de 32 ans, a reconnu qu’il était bien présent lors du caillassage, mais il a contesté le jet de pierres en direction des gendarmes. Déjà condamné pour destruction par moyen dangereux, il a été mis en examen des chefs d’infractions susvisées et placé en détention provisoire.

Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du juge d’instruction afin d’identifier et interpeller dans les meilleurs délais, les deux autres personnes mises en cause dans ces faits.

"Je tiens à exprimer au nom du ministère public notre soutien et nos vœux de prompt rétablissement à la victime, une jeune gendarme qui, alors qu’elle remplissait sa mission au service de la sécurité et de la protection des Calédoniens, et plus précisément de certains habitants de la tribu de Bangou, a subi une agression grave et intolérable qui justifie un traitement judiciaire diligent et particulièrement ferme", conclut Yves Dupas.