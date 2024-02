Femme écrasée à La Foa : le conducteur poursuivi pour homicide involontaire

Le parquet a annoncé avoir engagé des poursuites du "chef d’homicide involontaire par conducteur aggravé par un délit de fuite", après le décès d’une femme de 26 ans, écrasée sur la route, lundi matin à La Foa. L’accident mortel a eu lieu vers 3 heures. La victime a été découverte allongée sur la route et inconsciente, rue Joseph-Assao.

Les investigations médico-légales menées par le parquet ont révélé d’importantes fractures liées à un écrasement de la boîte crânienne et d’une partie du thorax, compatibles avec une collision par un véhicule, alors que "la victime se trouvait en position allongée sur la route lors du choc", indique le procureur de la République, Yves Dupas, dans un communiqué. Par ailleurs, l’expertise sanguine réalisée sur la victime a révélé un taux de 3 grammes d’alcool dans le sang.

Contrôle judiciaire

Le conducteur s’est présenté à 4h30 à la gendarmerie, une heure et demie après les faits. Lors de son audition, il a admis qu’après la collision, il avait pris la fuite, paniqué, et s’était rendu chez un cousin. Placé en garde à vue, il a expliqué avoir aperçu une masse sombre sur la chaussée et ne pas avoir pu l’éviter, malgré un coup de volant vers la gauche.

Le dépistage d’alcoolémie du conducteur s’est avéré négatif. Titulaire du permis de conduire, celui-ci n’avait toutefois pas souscrit à un contrat d’assurance de son véhicule. Le casier judiciaire du prévenu "comporte trois mentions pour des infractions routières, dont une en 2011 pour blessures involontaires", précise le procureur.

Actuellement sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de conduire tout véhicule terrestre, il sera jugé par le tribunal correction le 17 mai.