Une femme attaquée par un requin dans le port de Sydney

Une femme a été mordue par un requin dans le port de Sydney, ont annoncé mardi les autorités et les médias. Elle a été "grièvement blessée à la jambe droite", a fait savoir la police de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.

Aussitôt, des personnes se sont précipitées pour venir en aide à cette femme âgée de 29 ans, selon le Sydney Morning Herald, citant un habitant qui, depuis chez lui, a entendu un appel à l’aide.

"Elle essayait de sortir de l’eau par l’échelle et derrière elle, il y avait la jambe, qui était complètement ouverte et pleine de sang", a témoigné Michael Porter. "C’était surréaliste". Une vétérinaire vivant à proximité lui a posé un garrot, selon le journal.

