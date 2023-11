Hienghène : baignade interdite après la présence répétée de requins

Les observations effectuées depuis le 9 novembre ont fait état d’une "présence répétée de requins dans la baie de la Hienghène", indique l’arrêté, pris mercredi 15 novembre, par la municipalité.

Celui-ci interdit temporairement la baignade et les activités nautiques sur les plages et les embouchures de la commune par "principe de précaution", et ce jusqu’à nouvel ordre.

Le non-respect de l’arrêté se fait "aux risques et périls du ou des contrevenants" et est susceptible d’entraîner des sanctions pénales.