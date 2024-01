Deux blessés après un accident de la route à Ponérihouen

Un accident de la route s’est produit vers minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, à Ponérihouen. Un homme a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course sur le toit. Le conducteur et le passager ont tous les deux été blessés et conduits au centre hospitalier de Poindimié. Leur pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Les gendarmes ont découvert que le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire. Les prélèvements sanguins ont également révélé qu’il roulait sous l’empire d’un état alcoolique.