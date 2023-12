Cinq auteurs présumés d’incendies volontaires ont été interpellés

Alors que les feux de forêt se multiplient dans le pays ces derniers jours, une vague d’interpellations d’auteurs présumés d’incendies volontaires commis en province Nord a été menée par les gendarmes. Depuis vendredi, cinq personnes ont ainsi été identifiées et interpellées.

Un préjudice de 3 millions de francs à Ouégoa

Parmi elles, une jeune femme à été mise en cause pour l’incendie, déclenché dimanche, à Ouégoa, dont le préjudice est estimé à 3 millions de francs. Le sinistre a notamment détruit deux conteneurs, des installations et poteaux électriques ainsi qu’une partie d’habitation. La jeune femme a reconnu les faits et sera convoquée devant le tribunal de Koné, dans le cadre d’une COPJ (convocation par officier de police judiciaire), en juin 2024.

Un incendiaire pris en flagrant délit

Un homme de 35 ans a par ailleurs été interpellé en flagrant délit par les gendarmes de la compagnie de Koné, près de la tribu de Bako, lors de l’incendie de ce lundi, qui a nécessité de couper la circulation sur la RT1.

Le trentenaire a également reconnu les faits, lors de son placement en garde à vue, et est également attendu au tribunal de Koné, en COPJ, en juin prochain.

Enfin, la gendarmerie a auditionné trois mineurs, âgés de 10 à 14 ans, dans l’incendie survenu à la tribu d’Oundjo, à Voh. Selon les enquêteurs, ces enfants reconnaissent "avoir joué avec un briquet et lancer le feu sans intention de le mettre". Le responsable de la mise à feu est convoqué devant le juge des enfants de Koné dans le cadre d’une CRPC (reconnaissance préalable de culpabilité en mars 2024). Cet adolescent sera auparavant reçu à l’antenne de la Direction de la protection judiciaire, de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ).

Des enquêtes systématiquement ouvertes

La gendarmerie profite de cette vague d’interpellations pour rappeler que les incendies, feux de brousse, et écobuages mal maîtrisés font toujours l’objet d’une enquête, afin de déterminer leur provenance et d’identifier leurs éventuels auteurs.