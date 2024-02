Des bouteilles de whisky volées à ne surtout pas boire

Ce mercredi, les services de police ont enregistré une plainte relative à un cambriolage, survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Nouméa.

Trois bouteilles de whisky de marque Johnny Walker et une bouteille de whisky de marque JB ont été dérobées.

Or, selon le plaignant, elles s’avèrent contenir, non pas de l’alcool, mais des contenus hautement toxiques pouvant entraîner de graves dommages pour la santé en cas d’ingestion.

Résine, durcisseur et solution inodore

L’une contient un durcisseur (liquide translucide avec une odeur caractéristique), une autre de la résine (couleur marron clair, assortie d’une très forte odeur). Les deux autres bouteilles contiennent une solution inodore, dont la couleur s’approche de celle du whisky.

La police appelle ainsi à "la plus grande vigilance" en cas de découverte de ces bouteilles, qui ne "comportent aucun signe distinctif". Si des personnes ont le moindre doute, les forces de l’ordre recommandent de composer le 17, et surtout en cas d’ingestion, d’appeler le 15 au plus vite.