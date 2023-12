Trois hommes interpellés pour "chasse interdite"

La bonne pratique de la chasse répond à une réglementation précise. Trois trentenaires originaires de La Foa, Dumbéa et Mont-Dore l’ont appris à leurs dépens, samedi 25 novembre. Alors qu’ils s’adonnent à un coup de chasse, de nuit, route de Ouaméni, à Boulouparis, ils sont surpris en flagrant délit, sans aucun document leur autorisant cette pratique et sur un terrain que ne leur appartient pas, vers 1h45, par le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de La Foa qui patrouille dans le secteur.

Le véhicule peut être saisi

Interpellés puis placés en garde à vue, les trois hommes reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Le fusil et l’ensemble du matériel ayant servi à ce délit sont saisis. Ils seront détruits à la demande du parquet de Nouméa. Ce dernier a également condamné les trois amis à une amende de 60 000 francs chacun et les a convoqués le 7 mars 2024 dans le cadre d’une ordonnance pénale.

"Depuis le début de l’année, ce sont plus de dix infractions du même genre qui ont été constatées et sanctionnées par la compagnie de La Foa", indique la gendarmerie sur sa page Facebook. Elle prévient que, "rien que pour la zone de Boulouparis à Bourail, quinze unités de surveillance opéreront courant décembre".

Elle rappelle également que face à ces vols de bétails, "l’ensemble des unités de gendarmerie du Caillou sont mobilisées" et précise que "la confiscation du véhicule utilisé lors des chasses peut faire partie des sanctions prononcées par le magistrat".