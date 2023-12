Un "gros départ de feu" menace les haras de Tontouta

Un incendie s’est une nouvelle fois déclaré dans le secteur de Quai-Manto, vers Tontouta. Ce "gros" départ de feu, qui s’est déclaré ce lundi après-midi, mobilise d’importants moyens : cinq engins des pompiers de la commune de Païta, deux engins et un hélicoptère bombardier d’eau de la Sécurité civile. Au total, plus de vingt pompiers sont sur place pour tenter de maîtriser ce sinistre qui menace directement les haras de Tontouta.

"Les fumées se dirigent vers l’aéroport"

"Il s’agit d’un feu compliqué car il y a beaucoup de vent et qu’il se déplace n’importe comment notamment vers l’exploitation où nous priorisons nos efforts pour tenter de la préserver des flammes, glisse un cadre de la caserne de Païta. Par ailleurs, les fumées se dirigent vers l’aéroport de La Tontouta et on a déjà annoncé qu’il y avait un risque de perturbation du trafic aérien."