Des plongeurs australiens "probablement" blessés par un sonar chinois

Une frégate de la marine australienne, le HMAS Toowoomba, était déployée dans la zone économique exclusive du Japon pour aider à l’application de sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord.

Des plongeurs de la marine australienne ont plongé pour retirer des filets de pêche de l’hélice du navire lorsque le navire a été approché par un destroyer chinois, a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles.

"Bien qu’il ait accusé réception des communications du Toowoomba, le navire chinois s’est rapproché", a rapporté M. Marles dans un communiqué sans indiquer le nombre de plongeurs impliqués.

"Conduite dangereuse"

"Peu après, (le navire chinois) a été détecté en train d’utiliser son sonar de coque d’une manière présentant un risque pour la sécurité des plongeurs australiens, qui ont été contraints de sortir de l’eau."

Les plongeurs ont subi des blessures mineures qui, selon les médecins, étaient "probablement" liées aux impulsions du sonar, a déclaré M. Marles.

"Il s’agit d’une conduite dangereuse et non professionnelle", a-t-il déploré. "L’Australie attend de tous les pays, y compris la Chine, qu’ils dirigent leurs forces armées de manière professionnelle et sûre."

La Chine et l’Australie ont relancé récemment leurs relations diplomatiques et commerciales après plusieurs années de froid.

Après une visite à Pékin début novembre, le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué des progrès "incontestablement très positifs" dans les relations bilatérales.

Mais des tensions demeurent en matière de sécurité, alors que l’Australie s’est rapprochée des Etats-Unis afin de freiner l’influence croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.