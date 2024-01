Ils volent le véhicule de la mairie de Bourail pour mener une série de cambriolages

Dans la nuit du 4 au 5 janvier, la mairie de Bourail a été la cible d’un cambriolage. Un véhicule du parc automobile de la ville a été dérobé et utilisé, au cours de la nuit, par plusieurs individus, qui en ont profité pour commettre d’autres délits. Deux autres cambriolages dans un salon de coiffure, puis dans une habitation du village sont ainsi commis.

Les investigations menées par les gendarmes permettent d’intercepter le véhicule municipal volé, un Duster, dès le lendemain matin, avec un jeune homme à son bord, qui est interpellé et placé en garde à vue. Au fil de l’enquête, trois autres jeunes (deux majeurs et un mineur) ne tardent pas à être identifiés comme les auteurs présumés des cambriolages et du vol du véhicule. Ces trois individus sont à leur tour interpellés et placés en garde à vue le 8 janvier.

Bracelet électronique et convocation au tribunal

Parmi ces jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans, deux ont reconnu leur implication sur l’ensemble des cambriolages. Les deux autres n’ont admis que le recel du véhicule de la mairie.

Trois des quatre individus seront convoqués devant le tribunal de Nouméa, en mai prochain. Pour le quatrième, la justice a déjà tranché : il devra rester chez lui sous bracelet électronique pendant quatre mois.