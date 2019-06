« La France vous dit merci »...

Jeudi, la France a célébré le 75e anniversaire du Débarquement. En début de la matinée, Theresa May et Emmanuel Macron ont entamé ces commémorations en dévoilant la première pierre du futur mémorial en hommage aux militaires britanniques, à Ver-sur-Mer. Le président français et Donald Trump ont ensuite célébré à l’unisson cet anniversaire, s’efforçant de mettre en sourdine leurs divergences, de l’Iran au climat. Dans la matinée, le Premier ministre Edouard Philippe et son homologue canadien Justin Trudeau avaient, de leur côté, rendu hommage aux 14 000 Canadiens débarqués le 6 juin. En fin de journée, à l’occasion de la cérémonie internationale qu’il présidait à Courseulles-sur-Mer, et qui venait clore cette journée, le chef du gouvernement n’a pas oublié les « jeunes Allemands tombés sur ces plages ». Mercredi à Portsmouth, Donald Trump, Emmanuel Macron et la reine Elizabeth II avaient donné le coup d’envoi des célébrations. Au total, plus de 280 manifestations ont été labellisées pou