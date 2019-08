Le nouveau compteur électrique n’en finit pas de faire polémique

Mardi dernier, le tribunal de Tours a demandé le retrait ou l'absence de pose du compteur électrique Linky chez treize particuliers qui se disent électrosensibles (en rejetant 108 autres demandes). A l'inverse, vendredi, 430 personnes qui s'opposaient à la pose du Linky ont été déboutées par le tribunal de Nanterre.

En tout, une vingtaine de procédures sont en cours, avec plus de 5 000 requérants. Tous refusent l’installation de ce compteur électrique communicant. Ils lui reprocheraient notamment sa dangerosité pour la santé. Le point.

A quoi le nouveau compteur Linky sert-il ?

Avec cet appareil communicant, la consommation est mesurée et transmise directement au fournisseur d’électricité, permettant une facturation plus précise et ne nécessitant plus le passage d’un technicien pour relever le compteur.

Le compteur de nouvelle génération peut aussi recevoir des ordres à distance, par exemple pour une mise en service ou un changement de puissance, avec des économies au passage.

Il peut aussi permettre un suivi de sa consommation d’électricité sur Internet et donc d’ajuster ses habitudes pour consommer moins.

A terme il doit permettre le pilotage des recharges des véhicules électriques ou encore le développement de l’autoconsommation (la consommation de sa propre électricité, produite notamment par le solaire).

Est-il dangereux pour la santé ?

L’agence nationale des fréquences (ANFR) a mené des études sur l’exposition aux ondes. Elle en conclut que « la transmission des signaux CPL (c’est-à-dire grâce aux courants porteurs en ligne) utilisés par le Linky ne conduit pas à une augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant ». L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a pour sa part jugé en décembre 2016 « très faible » la probabilité que ces compteurs puissent avoir des effets nocifs.

En 2017, à la suite de nouvelles mesures, elle n’avait pas changé ses conclusions. Les niveaux d’exposition au champ électromagnétique sont « très faibles, comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (lampes fluocompactes, chargeurs d’appareils multimédia, écrans, tables à induction, etc.) », remarque l’Anses.

Respecte-t-il la vie privée ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) veille à ce que les données de consommation détaillées ne soient pas collectées sans l’accord de l’usager. Le gestionnaire du réseau électrique collecte les données de consommation journalières (consommation globale du foyer sur une journée). Les données de consommation plus fines (horaires et/ou à la demi-heure) ne sont collectées « qu’avec l’accord de l’usager » ou de manière ponctuelle pour des « missions de service public ».

La CNIL avait lancé l’an dernier une procédure contre le fournisseur Direct Energie, estimant qu’il ne recueillait pas correctement le consentement des utilisateurs pour collecter certaines données. La société s’était ensuite mise en règle.

L’électrosensibilité, syndrome controversé

Maux de tête, problèmes de sommeil, nausées… Les électrosensibles assurent souffrir de troubles dus aux champs électromagnétiques et aux ondes émis par les portables, le wifi ou les antennes relais. Photo DR

L’électrohypersensibilité (EHS) fait débat. D’un côté, une communauté médicale sceptique face à une supposée pathologie qui ne se définit que par l’autodéclaration des personnes qui disent en souffrir. De l’autre, des personnes qui mettent en avant des symptômes handicapants.

Ces symptômes sont multiples : fatigue, irritabilité, maux de tête, baisse d’appétit, bouffées de chaleur… Les électrosensibles les attribuent à leur exposition aux ondes des téléphones portables, antennes relais, wifi, ou aux champs électromagnétiques comme ceux qu’émettent les compteurs Linky.

En mars 2018, l’Anses a publié un rapport qui a marqué une inflexion dans la manière d’appréhender ce phénomène. Sans avancer de cause, l’agence sanitaire a reconnu que les électrosensibles souffraient et que cette souffrance devait être prise en charge.

« Il n’existe pas de critères de diagnostic de l’EHS validés à ce jour », souligne cet avis. Mais « quoi qu’il en soit, les plaintes (douleurs, souffrance) formulées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue ».

L’un des éléments clés du débat sur l’électrosensibilité est l’effet nocebo. Cet effet est l’équivalent du placebo, en négatif : la crainte que l’exposition à un médicament ou à des facteurs environnementaux soit nuisible produit chez le sujet un effet négatif bien réel, par le biais de mécanismes psychologiques. Dans son rapport, l’Anses a jugé que cet effet nocebo jouait « certainement un rôle non négligeable dans la persistance de l’EHS », mais a ajouté qu’il n’excluait pas « une affection organique non identifiée ».

Toutefois, l’agence sanitaire s’est bien gardée de répondre à la principale demande de ces associations : la reconnaissance d’une responsa-bilité des ondes dans les troubles constatés.