Football : affiche galactique entre le PSG de Messi et Manchester City, ce mercredi matin

Auteur d’un départ parfait en championnat de France, avec huit victoires en autant de journées, le PSG se prépare à changer de braquet, pour recevoir les "Sky Blues".

Voilà un test à la hauteur des ambitions hégémoniques des Parisiens, opposés à l’un des meilleurs collectifs de la compétition, orchestré par Pep Guardiola.





Le technicien espagnol, "le meilleur entraîneur du monde" selon son homologue du PSG Mauricio Pochettino, a façonné depuis son arrivée en 2016 une équipe redoutable. Un pressing intense, du caractère, une défense solide… Le récent succès à Chelsea (1-0), dimanche en Premier League, est un condensé du style de l’ancien coach du Barça.

C’est le genre de succès référence que recherche Pochettino, qui a démarré la campagne européenne par un nul décevant à Bruges (1-1), pendant que les Mancuniens s’amusaient contre Leipzig (6-3).

Avec Messi

Ses joueurs ont aussi été bousculés par Lyon en championnat, avant de s’imposer à la dernière minute (2-1), après avoir été menés. "Nous sommes une équipe en construction. Nous avons besoin de patience. Ne soyons pas hypocrites, dans ce processus, ils sont plus avancés que nous", a expliqué l’Argentin à propos de Manchester City, vice-champion d’Europe.

La demi-finale la saison passée qui a opposé les deux formations l’a prouvé : City s’était imposé à l’aller au Parc des Princes (2-1) comme au retour à l’Etihad Stadium (2-0).

Leur plus grand vécu collectif ferait des coéquipiers de Kevin de Bruyne les favoris du match de ce mercredi matin, si Paris ne comptait pas dans ses rangs la "MNM".





Le trio offensif formé par les superstars Messi, Neymar et Kylian Mbappé sera bien présent, puisque la "Pulga" s’est remise d’un coup à un genou qui l’a éloigné de la compétition durant une semaine.

Le retour du milieu italien Marco Verratti, absent près d’un mois, en raison d’une blessure à un genou, est également attendu.

"Il y a tellement de qualité, je ne sais pas ce qu’on peut faire pour contrôler" la "MNM", a admis avec un sourire Guardiola, qui a eu l’Argentin sous ses ordres à Barcelone entre 2008 et 2012.

"Messi parle pour lui-même. Ce qu’il a fait dans sa carrière, c’est plus qu’exceptionnel", a-t-il poursuivi.

À l’image de son équipe, le numéro 30, en quête d’un premier but sous ses nouvelles couleurs, n’a pas encore signé de performance phare.

Mais City est un adversaire qui lui réussit bien, avec six réalisations en autant de face-à-face (pour cinq victoires)… contrairement au PSG, qui ne s’est jamais imposé en cinq oppositions.

Marquer les esprits

Paris peut réparer cette anomalie avec un succès qui marquerait les esprits, comme l’ont été ceux contre le Real Madrid (3-0) en 2019 ou le Bayern Munich (3-0) en 2017, en phase de groupes.

Rendez-vous serait pris avant les échéances du début d’année, où les deux équipes vont batailler pour remporter leur première Ligue des champions, l’objectif suprême de leurs propriétaires du Golfe (Qatarien pour le PSG, Émirien pour City).





À plus court terme, une victoire éviterait aux Parisiens quelques sueurs froides en vue de la qualification pour les 8es de finale, avant de recevoir Leipzig le 20 octobre lors de la 3e des 6 journées de la phase de groupes..

"Ça sera comme l’an dernier, c’est-à-dire un match très serré", a pronostiqué le milieu algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

"Ce n’est pas le premier gros test. Chaque match qu’on joue est un test pour nous, un challenge, toutes les équipes jouent contre nous le match de la saison, on doit l’accepter. Chaque match, chaque jour, chaque entraînement est un test. Ce n’est que le début de la saison, on ne peut pas mettre la pression d’un match décisif sur cette rencontre", a dit le milieu espagnol du PSG, Ander Herrera.

"Il faudra sortir de leur pressing. On doit avoir la personnalité pour jouer la balle même sous pression. Mais on connaît nos qualités, on sait qu’avec des passes on peut être dangereux contre eux. S’ils laissent des espaces derrière on peut en profiter", a-t-il ajouté.

Lille, de son côté, jouera jeudi. Jonathan Ikoné espère briller.

La phase de groupes de la Ligue des champions

Ce mercredi matin (2e des 6 journées) :

Groupe A

6 h : Paris Saint-Germain (FRA) – Manchester City (ANG)

6 h : RB Leipzig (ALL) – Club Bruges (BEL)

Groupe B

6 h : AC Milan (ITA) – Atlético Madrid (ESP)

6 h : FC Porto (POR) – Liverpool (ANG)

Groupe C

3 h 45 : Ajax Amsterdam (P-B) – Besiktas (TUR)

6 h : Borussia Dortmund (ALL) – Sporting Portugal (POR)

Groupe D

3 h 45 : Shakhtar Donetsk (UKR) – Inter Milan (ITA)

6 h : Real Madrid (ESP) – Sheriff Tiraspol (MOL)





Ce jeudi matin (suite et fin de la 2e des 6 journées) :

Groupe E

6 h : Benfica (POR) – FC Barcelone (ESP)

6 h : Bayern Munich (ALL) – Dynamo Kiev (UKR)

Groupe F

3 h 45 : Atalanta Bergame – Young Boys Berne (SUI)

6 h : Manchester United (ANG) – Villarreal (ESP)

Groupe G

6 h : RB Salzbourg (AUT) – Lille (FRA)

6 h : VfL Wolfsburg (ALL) – FC Séville (ESP)

Groupe H

3 h 45 : Saint-Pétersbourg (RUS) – Malmö FF (SUE)

6 h : Juventus Turin (ITA) – Chelsea (ANG)





La Ligue Europa, c’est vendredi

Pour ce qui est du 2e niveau européen, la 2e journée de la phase de groupes est au menu vendredi. Cela commence à 3 h 45 avec Lyon qui reçoit les Danois de Brondby, en même temps que Monaco se déplace en Espagne chez la Real Sociedad. Quant aux Marseillais, ils accueilleront à 6 h les Turcs de Galatasaray.

Rennes se déplace

En Ligue Europa Conférence, 3e échelon continental, Rennes joue vendredi matin, à 6 h, chez le Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas.