Les Français ont battu l’Espagne 2-1 lundi matin à Milan. Karim Benzema (66e) et Kylian Mbappé (80e) ont répondu à l’ouverture du score de Mikel Oyarzabal (64e) et permettent aux champions du monde de succéder au Portugal, premier vainqueur de la compétition en 2019, et de glaner un trophée à un an de la Coupe du monde au Qatar.