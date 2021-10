Football : la France renverse la Belgique et défiera l’Espagne

Menés 2-0 par la Belgique à la mi-temps, après deux buts coup sur coup de Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e), les hommes de Didier Deschamps ont montré un tout autre visage en seconde période, revenant au score par Karim Benzema (62e) avant d’égaliser sur un penalty de Kylian Mbappé pour une faute sur Antoine Griezmann (69e), puis d’arracher la victoire grâce au premier but international du latéral gauche Théo Hernandez (90e), pour sa deuxième sélection.

Deux frères titulaires

Ce choc de voisins fut aussi un match de frangins : les frères Lucas et Theo Hernandez, titulaires, ont arboré le maillot bleu ensemble pour la première fois, du jamais-vu depuis les Revelli, en 1974. Ils ont failli sur le but de Lukaku, où le ballon est passé entre eux deux, mais ils n’ont pas jeté l’éponge, dans un système à trois défenseurs centraux qui leur convient bien.

La fratrie se souviendra longtemps de cette première association.

"Un match fantastique"

Antoine Griezmann a réagi après le match : "Ça nous fait du bien, de gagner comme ça en marquant, en faisant la différence, on a su remonter et on a réussi un match fantastique. A la mi-temps, Didier Deschamps nous a dit qu'il fallait aller les chercher, que si on mettait un but ça allait changer le match et c'est ce qui s'est passé. On a un beau groupe, et maintenant il faut récupérer en pensant à la finale. A 3-2, on était bien ''focus'', on savait qu'on avait commis une erreur contre la Suisse (à l'Euro), et on est là pour remontrer qu'on a les épaules pour gagner contre n'importe quelle équipe. Je suis très fier de ce groupe de joueurs."