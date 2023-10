Ligue des champions : Lens réalise l’exploit en s’imposant face à Arsenal

La rencontre était très attendue par les supporters lensois, qui n’avaient plus vécu de match de Ligue des champions chez eux, au stade Bollaert, depuis 2002. Ils ont pu compter sur la détermination des joueurs pour leur offrir un retour triomphal, ce mercredi matin.

Bollaert en ébullition

Au terme d’un match intense, les Sang et Or sont venus à bout d’Arsenal, pourtant largement favori. Si les Gunners ont d’abord mené, après un but de leur attaquant Gabriel Jesus, les Lensois sont parvenus à égaliser, à la 25e minute, grâce à une belle frappe enroulée d’Adrien Thomasson.

Au retour des vestiaires, malgré une possession largement en faveur d’Arsenal, ce sont bien les joueurs de Lens qui ont fait la différence avec un joli mouvement conclu par Elye Wahi. De quoi faire entrer le stade Bollaert en ébullition.

C’EST LA FOLIE À BOLLAERT Elye Wahi reprend de plein fouet un centre de Frankowski et donne l’avantage aux Sang et Or Les Lensois sont à 20 min de l’exploit #RCLARS | #UCL pic.twitter.com/n0dN8RpFbO — CANAL + Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2023

Une ambiance qui a accompagné les Sang et Or jusqu’au terme de la rencontre et des assauts des Gunners, systématiquement repoussés par une défense solide et un Brice Samba des grands soirs.

Un exploit qui permet aux Lensois de prendre la tête du groupe B avec 4 points devant Arsenal (3 pts). Dans l’autre rencontre de la soirée, le PS Eindhoven et Séville se sont quittés sur un match nul 2-2. Les Espagnols, déjà tenus en échec par Lens lors de la première journée (1-1), pointent à la troisième place du groupe, devant les Hollandais (1 pt).

Lors de la prochaine rencontre de Ligue des champions, les Sang et Or devront confirmer face au PSV Eindhoven, le 24 octobre.

Dans les autres rencontres de la soirée, le Bayern Munich a pris la tête du groupe A en s’imposant 2-1 au FC Copenhague grâce à un but de Mathys Tel à la 83e minute. Dans le second match du groupe, Galatasaray est allé battre Manchester United à Old Trafford (3-2). C'est Icardi, l’ancien joueur du PSG, qui a donné la victoire aux Turcs à la 81e minute, désormais deuxièmes. La troisième place est occupée par les Danois (1pt) devant Manchester United (0 pt). Dans le groupe C, le Real Madrid a fait le plein de points (6) en battant le champion d’Italie à Naples (3-2). Au classement, les Espagnols devancent les Italiens et les Portugais de Braga (tous deux 3 points), vainqueurs des Allemands de l’Union Berlin sur le même score (3-2). Dans le groupe D, la Real Sociedad (2-0 à Salzbourg) et l’Inter Milan (1-0 contre Benfica) se partagent la tête avec 4 points. Ils devancent le RB Salzbourg (3pts) alors que Benfica ferme la marche avec zéro point synonyme de deux défaites.