Des élèves du lycée Lapérouse cultivent un potager biologique

« Ça a été un vrai succès », lance avec enthousiasme Marie-Sybille Régent, professeure d’histoire-géographie au lycée Lapérouse. Tout récemment, ce qui a tant plu à ses élèves de seconde, c’est de commencer à cultiver un potager biologique. Une première au sein de l’établissement. Ce projet, initié par les professeures d’espagnol et d’histoire-géographie, s’inscrit dans le prolongement du cours de géographie nommé « Nourrir les hommes ».

Lors de la plantation, les élèves n’ont pas ménagé leurs efforts dans une ambiance conviviale. Photo DR

« Les élèves ont adoré sortir de la classe et prendre soin de la terre », poursuit Marie-Sybille Régent. Et ce n’est pas Maleaume, un des élèves, qui dira le contraire. « C’est toujours bien de faire quelque chose pour améliorer le cadre de vie du lycéen », estime- t-il. « Ça nous tenait à cœur », souligne Shelsy, une camarade.

« Ni apport ni intrant chimique »

Les lycéens ont réalisé les semis chez eux avant de les planter au lycée. Photo GAB-NC

Les lycéens ont planté, dans de grands bacs, des semis qu’ils avaient réalisés chez eux. « C’est facile à faire. On s’est aidé de fiches », précise Maleaume. « On a aussi regardé des vidéos réalisées par des professionnels », complète Shelsy. Ils ont aussi pu compter sur les précieux conseils de Laurent Kojfer. L’animateur de Groupement des agriculteurs biologiques calédoniens (Gab-NC) leur a rendu visite lundi dernier. Il leur a présenté les grands principes de l’agriculture biologique. « Nous avons parlé du cycle de la vie dans le sol, de la façon dont les plantes se nourrissent naturellement et des légumes tropicaux, résume Laurent Kojfer.

C’est donc en suivant ses conseils que les lycéens cultiveront aubergines, courgettes, oignons verts, choux kanak et fraises. « Il n’y aura aucun apport ni intrant chimique, souligne Marie-Sybille Régent. On devrait récupérer du compost. Ça prouve qu’avec peu de moyens, on arrive à faire des choses. » Les élèves, eux, sont déjà prêts à mettre la main à la fourche. « On ira régulièrement arroser le potager et voir comment les plantes évoluent », anticipe Shelsy qui n’avait jamais rien mis en terre avant cette expérience.

Ils espèrent que le potager s'étendra

Et après ? Que faire de la récolte ? Les idées ne manquent pas. Fruits et légumes pourraient être accessibles librement. « Ce serait bien que les élèves mangent un morceau de radis à la récré plutôt qu’un sachet de chips, envisage dans un sourire Marie-Sybille Régent. Pourquoi ne pas alimenter une partie des entrées de la cantine ? » Shelsy et Maleaume, eux, espèrent déjà que le potager s’étendra à d’autres espaces du lycée.

C’est à cette occasion que beaucoup d’élèves ont planté un semis pour la première fois. Photo DR

Quant à Laurent Kojfer, il espère bien continuer de suivre ce projet comme la Gab-NC a déjà pu le faire avec d’autres établissements. « Lundi, c’était une belle interaction, se réjouit-il. Pour nous, ces initiatives sont plus qu’importantes, elles sont vitales. Il faut que les jeunes, et surtout ceux qui vivent en ville, sachent qu’il existe des méthodes pour produire sainement de la terre.

Savoir +

Page Facebook : GAB-NC