Du neuf dans les groupes scolaires de la Ddec du village

Pelle rétro, camions et ouvriers s’affairent sur le terrain qui relie l’école Luc-Amoura au collège Sainte-Marie. Des travaux de terrassement sont en cours pour construire le bâtiment neuf où sera déménagée la cuisine d’application du restaurant scolaire Saint-Marcellin. Chaque jour, en période scolaire, 1 200 élèves y déjeunent.

« La cuisine a besoin de se mettre aux normes sanitaires, une réhabilitation a été lancée, en 2018, mais après étude, il s’est avéré que c’était plus compliqué de rénover que de construire du neuf », explique Raphaël Telliez, adjoint à la directrice en charge des moyens et du fonctionnement. Au budget de 90 millions de francs en provenance d’un contrat de développement Etat/province, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique (Ddec) a ajouté une enveloppe de 35 millions sur fonds propres, pour doter la nouvelle cuisine, qui doit être livrée à la rentrée scolaire 2020, de nouveaux équipements, de sauteuses, de fours, etc. Dans un deuxième temps, l’espace libéré par le déménagement de la cuisine sera quant à lui rénové pour accueillir les élèves du primaire dans de meilleures conditions et avec un mobilier spécifique.

Une station d’épuration

Toujours dans le même groupe d’installations scolaires, la société Epureau a livré, en juin, une station d’épuration dont les cuves sont en bois. « Ce sont des bâtiments anciens et ils n’avaient pas de système de traitement des eaux usées, renseigne Raphaël Telliez. Nous avons voulu proposer un outil qui se fond dans l’environnement. C’est un système que nous avons déjà éprouvé dans d’autres établissements et qui convient assez bien », complète-t-il. D’une capacité de 650 équivalents-habitants, l’installation a déjà été réceptionnée.

Après observation du fonctionnement des réseaux et de la filière de traitement, la station a été mise en service. Elle est pour l’instant raccordée au bâtiment qui accueille les BTS du lycée Anova, ainsi qu’au collège Sainte-Marie et à son internat. L’école Luc-Amoura et le restaurant scolaire Saint-Marcellin doivent suivre.

Restera ensuite, dans une autre phase qui doit encore être budgétisée, à construire les réseaux permettant d’y relier l’ensemble du lycée professionnel Anova. « Nous serons alors complètement aux normes sur Païta », conclut Raphaël Telliez, qui rappelle qu’une station d’épuration a déjà été mise en service, au lycée Jean-XXIII.

