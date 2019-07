D’importants travaux menés avant l’été pour améliorer le parc du Croissant vert

Bonne nouvelle pour les jeunes, les amateurs de glisse et les promeneurs. D’importants aménagements vont être menés au Croissant vert, par tronçons, pour maintenir l’accès des usagers au parc. La livraison de ces installations aura lieu avant les grandes vacances.

n Au Big up spot

« Le site fonctionne bien, mais les modules ne sont plus adaptés au public et aux animations », constate Marion Clément, directrice du développement durable et de la proximité. « Nous sommes un peu victimes de notre succès », poursuit Gilles Rolet, directeur du service culture, jeunesse et sports. Aujourd’hui, les cinquante à cent jeunes qui fréquentent les lieux, de 13 heures à 19 heures, en période scolaire, sont à l’étroit et manquent d’ombre. Les trois conteneurs aménagés vont être remplacés par des constructions en dur, soit 17 m2 dédiés aux animations musicales, 71 m2 dédiés aux diverses formes d’expression corporelles et 31 m2 d’espace numérique. Les 200 m2 de dalle extérieure vont également être couverts pour protéger du soleil et des intempéries. Dans la foulée, les structures du parcours de yamakasi vont être davantage espacées. Le marché a été attribué mercredi et les travaux vont débuter le mois prochain.

n Un pumptrack

Sur l’espace compris entre la Voie express et le skatepark, un parcours bosselé équivalent à celui du skatepark de Sainte-Marie va voir le jour, pour les VTT, les BMX, les trottinettes et les skates. L’appel d’offres vient d’être prolongé jusqu’au 19 août, les entreprises locales travaillant avec des sociétés basées en Métropole qui sont en vacances annuelles. L’ensemble est soutenu financièrement par le Centre national pour le développement du sport. Ce pumptrack sera desservi par le nouveau parking qui a été créé pour agrandir celui du Centre aquatique régional, qui sera recouvert d’une couche d’enrobé bitumé.

n Cheminement piétons

C’est l’autre volet des aménagements. Promeneurs, joggeurs et familles qui utilisent le parc ne sont pas oubliés. Une clôture va être posée le long de la Sav pour garantir un maximum de sécurité aux enfants qui jouent, notamment avec des ballons, dans les parties planes du parc. L’éclairage doit être revu, ainsi que le drainage des surfaces basses où l’eau stagne avec les pluies. « L’idée, ce n’est pas de révolutionner les lieux, mais d’offrir un confort aux usagers », explique Marion Clément. Les travaux vont être menés par tronçons, pour maintenir l’accès aux usagers des sentiers, qui vont tous être bitumés. Les chemins vont être prolongés jusqu’à la plaine de Tonghoué, à hauteur du pont qui fait face à la médiathèque.

n Agrès de work-out

Les baies de la capitale n’ont plus l’exclusivité des équipements de work-out. Cinq agrès vont être installés sur le Parcours du cœur, en contrebas de l’hôtel de ville et trois autres seront implantés au parc de Koutio.