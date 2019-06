Des vacances de folie à Dumbéa

LOISIRS. Du nord au sud de Dumbéa, de multiples activités sont proposées pour cette dernière semaine de vacances. A La Couvelée, les cavaliers en herbe se perfectionnent à l’équitation au Yala Ranch, dans une ambiance très conviviale. Quant au Festival en quartier de la ville, à Jacarandas, il attire les foules : près de 800 personnes ont participé, mardi, et plus de 450 vers midi, hier. L’événement se déroule toute la journée, à partir de 9 heures, jusqu’à samedi. Entrée libre et gratuite.