Pour Générations Dumbéa, le budget 2023 "manque d'ambitions claires"

Un budget de 7,2 milliards de francs pour l'année 2023 a été voté, jeudi soir, au dernier conseil municipal de Dumbéa. Alors que les recettes sont en baisse et les dépenses augmentent au rythme de la croissance démographique de la commune, ce nouvel exercice s'annonce encore compliqué, a prévenu l'exécutif. Du côté de l'opposition, et notamment du groupe Générations Dumbéa, le budget 2023 est source d'inquiétudes et de regrets.

"Un taux extraordinaire de restes à réaliser"

D'abord, "l'encours de la dette du budget principal est de 2,8 milliards de francs au 1er janvier 2023 et représente un taux d'endettement de 77 %, c'est énorme", a lancé Cynthia Jan, tête de liste du groupe d'opposition. "Tous les ratios de prudence explosent, a ajouté l'élue. Notre capacité de désendettement par exemple est de huit ans." Pour l'exécutif, ce ratio n'est pas alarmant, puisqu'on "considère un seuil critique à partir de 10 ans", a souligné Olivier Duguy, directeur administratif et financier de la ville. Reste que, selon Générations Dumbéa, cet indicateur est d'autant plus inquiétant qu'il ne correspond à aucun vaste chantier en cours ou à venir. C'est le deuxième reproche formulé par Cynthia Jan, qui a pointé le "taux extraordinaire de restes à réaliser". Ils représentent "plus du tiers du budget initial", à savoir 446 millions de francs. Un montant qui prouve, selon l'élue, que "nos chantiers n'avancent pas". "Je me demande quels sont les chantiers terminés sur le budget 2022."





Un point sur lequel Yoann Lecourieux, premier adjoint au maire, a répondu en évoquant les retards des entreprises noyées par la demande, notamment en ce qui concerne les travaux de voirie, très nombreux en raison des intempéries des dernières années. Par ailleurs, Cynthia Jan a déploré, lors d'une ultime intervention, le manque "d'ambitions claires" que traduisent les orientations budgétaires de la majorité. "Le budget que vous nous proposez est un budget de routine, avec des dépenses et des recettes, des cases que vous remplissez, des lignes que vous complétez", a-t-elle condamné, après avoir listé les grands absents de la section investissements : "Rien ou quasi rien concernant la poursuite de l'amélioration du parc Serge-Agathe Nérine, pas de programme clair pour lutter contre les chiens errants, neuf millions de moins qu'en 2022 au monde associatif..." "Quelles sont les perspectives pour les Dumbéens ?" Selon Cynthia Jan, rien dans ce budget ne suscite "le moindre engouement". Le groupe s'est donc abstenu de voter le budget.