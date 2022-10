Les enfants de Paul-Duboisé, à Dumbéa, dessinent "Notre pays"

Druu re yë, Notre pays en langue Nââ Drubea, "l'une des 28 de l'aire Drubea- Kapumë" s'est invité sur les murs de l'école Paul-Duboisé, à Katiramona, depuis la fin de semaine dernière. Dessinés par les vingt-quatre enfants de la classe de CE1/CE2 A entre juillet et septembre, ces mots constituent le cœur d'une fresque océanienne initiée par Arnaud Chollet-Leakava, leur instituteur. "Le nom de cette fresque a été trouvé par les enfants eux-mêmes pour symboliser l'ensemble des motifs qu'ils avaient choisi", explique l'enseignant.

Appel "à un réel vivre ensemble, empreint de respect et de reconnaissance, non seulement des gens de l'endroit mais également de toutes les cultures qui composent Druu re yë", l'œuvre commune était également "l'occasion pour les élèves de cette classe de connaître une partie de leur patrimoine culturel et identitaire et d'être sensibilisés à leur environnement proche comme régional."

De nombreux partenaires

Inaugurée vendredi, l'œuvre collective faisant apparaître plusieurs symboles culturels océaniens (pétroglyphes, poteries Lapita, pirogue, tapa, art aborigène, maoris, etc.), a aussi rassemblé de nombreux partenaires. Parents d'élèves, personnel de l'école, membres du Sénat coutumier, où s'est tenue une résidence culturelle, l'artiste plasticienne Paula Boi du collectif Siapo, Michel Aramiou, intervenant pour le chant en Païci du Département de musique traditionnelle et chants polyphoniques océaniens, des représentants de l'aire Drubea-Kapumë et de l'académie des langues Kanak pour la traduction, ou encore les consulats australien et néo-zélandais y ont collaboré. "C'est important de sensibiliser les enfants aux différentes cultures du pays et d'ailleurs", estime Arnaud Chollet-Leakava. L'exposition du consulat australien, " À la rencontre des peuples autochtones d'Australie" rejoindra, elle aussi, les murs de l'école à la prochaine rentrée.