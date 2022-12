Un projet de chemin pédestre s'organise entre le Pic aux Chèvres et la Zac Panda

C'est un trou de verdure où Jean-Christophe Ponthus aime randonner. Au fond de la Zac Panda, d'anciens chemins sillonnent déjà le sentier des crêtes. "On a une vue magnifique de là-haut, on voit la mer et quasiment toute la commune de Dumbéa, et de là, on peu rejoindre le Pic aux Chèvres",