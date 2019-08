Le centre culturel devient le Studio 56

n Le Studio 56

Sébastien Holdrinet, chef du service Culture et fête de la ville, Alice Pierre, responsable du centre culturel et Sabrina Rosa-Asik, responsable de la médiathèque, ont présenté hier, devant un large parterre d’élus et de représentants du secteur culturel du Caillou, le nouveau Studio 56. Le centre culturel, situé au 56, avenue d’Auteuil, devient ainsi un « espace de création artistique », destiné à soutenir la nouvelle politique culturelle de la ville, en réflexion depuis deux ans.

A la suite d’une étude du paysage culturel du territoire, lancée en 2017, Dumbéa s’est donné pour objectif de se « définir une identité propre ». Trois préconisations en sont ressorties : développer une politique culturelle tournée vers les cultures urbaines et les arts de rue, aider au développement de la création artistique, et d’une culture décentralisée dite de « proximité ».

Mis à disposition des artistes dix mois par an, le Studio 56 accueillera trois créations d’arts vivants, avec portes ouvertes pour le public et les scolaires, dont certaines ont déjà eu lieu (lire par ailleurs). Chaque résidence sera soutenue à hauteur de 1,45 million (valorisation, aide à la création et achat du spectacle). Deux créations en arts visuels seront aussi soutenues annuellement pour un million.

n Décentralisation

La culture ira à la rencontre des élèves de la commune dans les établissements scolaires, via des actions, des rencontres et même des résidences de création dans les écoles. Les scolaires sont invités à se rendre aux spectacles soutenus par la ville, sur le temps scolaire ou lors des mercredis pédagogiques, et aux portes ouvertes des résidences de création. La ville s’est engagée dans un contrat de 50 millions avec la province et l’Etat pour développer une « culture de proximité » et aider à la diffusion des créations du Studio 56 dans tous les quartiers. En plus des festivals en quartier, la ville disposera, à la rentrée 2020, d’une scène remorque de 50 m2, sur vérins hydrauliques pour s’adapter à tous types de terrains. Les gradins mobiles seront aussi doublés, jusqu’à 130 places, et 14 millions seront investis en matériel son et lumière. Un kit d’exposition mobile permettra la délocalisation dans les écoles, et un Bibliobus « de faire du lien » et de délocaliser les animations comme la « Natte des petits bouts » dans les écoles, les maisons de retraite, etc.

n Pérennité

Etat, province, centre Tjibaou, Rex, Médipôle, ville de Nouméa, etc., ils sont nombreux à s’être dits enthousiasmés par cette nouvelle politique culturelle. Une question d’Antoine-Laurent Figuière, chargé d’études culturelles pour le haut-commissariat, sur l’entretien du matériel mobile, a cependant laissé entendre, hier, que l’aboutissement du projet sera observé de près.