Breakdance : quand les bboys et bgirls font leur show

Le championnat territorial de breakdance s'est déroulé, ce samedi, au Big Up Spot du parc de Koutio. L'occasion d'élire les meilleurs danseurs de Calédonie et de rassembler autour d'une discipline de plus en plus appréciée.

Des "big up" et des "bro", des "yo" et des "oh". Les expressions admiratives autour de la piste de breakdance du Big Up Spot ont fusé samedi, au parc de Koutio, accompagnées d'applaudissements et de commentaires connaisseurs. Si les figures des participants au championnat territorial de breakdance